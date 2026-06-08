Brabantia en WeForest vieren opnieuw een indrukwekkende groene mijlpaal. Sinds de start van hun samenwerking in 2014 zijn er inmiddels meer dan 3.258.000 bomen geplant in Afrika. Wat begon als onderdeel van de Love Nature‑campagne, is uitgegroeid tot een impactvolle inzet voor een gezondere planeet.

Volgens Brabantia CEO Tijn van Elderen laat de langdurige samenwerking zien hoe kleine dagelijkse handelingen kunnen uitgroeien tot grote, wereldwijde impact. “Het drogen van je was aan de lijn lijkt misschien een klein gebaar, maar samen maken we een enorm verschil. We blijven ons inzetten voor een groenere toekomst.”

Natuurlijk drogen speelt daarbij een belangrijke rol. Wie kiest voor een droogmolen of droogrek in plaats van een droger, bespaart energie, verlengt de levensduur van kleding en verlaagt de eigen kosten. Bovendien draagt elke verkochte Brabantia droogmolen of elk droogrek direct bij aan nieuwe aanplant, omdat Brabantia via deze producten WeForest ondersteunt. Meer informatie is te vinden op Love Nature.

De bomen die dankzij deze samenwerking zijn geplant in Ethiopië en Burkina Faso herstellen niet alleen biodiversiteit, maar versterken ook lokale gemeenschappen. Ze houden vruchtbare grond op zijn plaats, creëren werkgelegenheid en leveren op termijn voedsel en hout op. Door ook fruit- en houtbomen op boerderijen te planten, helpt WeForest gezinnen aan een stabieler inkomen en een duurzamere toekomst.

Feiten en cijfers:

In totaal ruim 3,258,000 bomen geplant sinds 2014, verdeeld over: Ethiopië Amhara – 2.463.270 Ethiopië Desa’a – 383.420 Ethiopie WoF Washa Forest 111.310 Burkina Faso – 300.000

2.695 hectare bos hersteld – 2.309 voetbalvelden

Een potentieel van meer dan 193.283 ton CO2 verwijderd uit de atmosfeer – over een periode van 50 jaar

Hoger inkomen voor 5.320 huishoudens in 19 dorpen

8.849 gemeenschapsleden betrokken

Werken aan 100% circulair design

Naast het ondersteunen van WeForest, streeft Brabantia naar 100% circulair ontwerp – een doel dat het bedrijf in de komende jaren wil bereiken. Dit groene doel kent zes aspecten: 100% gezond materiaal, 100% afval gerecycled, 100% hernieuwbare energie, 100% schoon water, 100% gerecycled/hernieuwbaar materiaal en 100% recyclebare producten.