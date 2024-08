Altena bruist van de bedrijvigheid. Bedrijven, burgers en boeren wisselen elkaar af in de polder tussen Maas en Waal. Juist die nabijheid en nabuurschap kenmerkt de streek van oudsher. Sinds vorig jaar bloeit er iets nieuws in de streek. Koolstofboeren werken samen met lokale bedrijven om CO2 te binden op boerenland. De jongste loot aan de stamboom is Almbouw. Voor dit bouwbedrijf met sterke wortels in de streek gaan de koolstofboeren in totaal 200 ton CO2 vastleggen in vier jaar.

Bij Almbouw werken ruim dertig metselaars, schilders en timmermannen aan nieuw- en verbouw voor bedrijven en particulieren in het Land van Altena. Samenwerken met boeren in de buurt die CO2 vastleggen voor dit bouwbedrijf past naadloos bij de visie van Almbouw.

Eigenaar René Mooy: “Voor Almbouw is duurzaam ondernemen een logische stap. Onze opdrachtgevers vragen daar steeds meer om en we hebben ons nieuwe pand zo duurzaam mogelijk gebouwd. Er is zelfs een Groenverklaring afgegeven voor het nieuwe pand. We doen ons best om onze CO2-emissies zoveel mogelijk te reduceren. We wekken zelf energie op. We hebben bewust gekozen voor duurzame bouwmaterialen en vangen regenwater op om dat te hergebruiken. Ons wagenpark is al deels elektrisch en wij proberen zoveel mogelijk binnen de gemeente Altena projecten te realiseren waardoor de uitstoot minimaal is. Maar het lukt niet op de korte termijn om klimaatneutraal te worden. Vandaar dat we wat extra’s willen doen. Wij zijn een bedrijf uit Altena met voornamelijk opdrachten in Altena en met medewerkers uit Altena. Daarom past het goed bij ons om dit Carbon Farming project in Altena te ondersteunen zodat boeren in Altena extra CO2 kunnen vastleggen op boerenland”.

Koolstofboeren

Koolstofboeren binden CO2 in de bodem door slimme maatregelen die gebruik maken van de kracht van de natuur. Planten en gewassen zetten CO2 uit de lucht om in biomassa. Diverse maatregelen zorgen ervoor dat de koolstof, die zo wordt gebonden, ook daadwerkelijk wordt vastgehouden in de bodem. Maatregelen zoals niet-kerende grondbewerking, groenbemesters en compost laten de natuur haar werk doen en vergroten het bodemleven waardoor er meer koolstof bindt in de bodem. Ook akkerranden met diepwortelende plantensoorten binden koolstof uit de atmosfeer in plant en bodem. Naast CO2-binding zijn er nog extra voordelen: de biodiversiteit neemt toe en de landbouw kan beter tegen klimaatextremen.

De koolstofboeren leggen voor Almbouw 50 ton CO2 per jaar vast gedurende 4 jaren. Dat is 200 ton CO2 in totaal. Landbouwbedrijf Straver (Almkerk), VOF Vermuë – Kivits (Hank), De Graaf VOF (Nieuwendijk) en Fam. Van der Schans (Almkerk) zijn de koolstofboeren van het eerste uur. Er staan nog meer koolstofboeren klaar om mee te doen.