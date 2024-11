Drie boeren in Brabant verzilveren de koolstof die ze opslaan in de bomen en de bodem op hun boerenland met koolstofcertificaten. Samen binden de boeren meer dan 200 ton CO2 in tien jaar. En daarna nog veel meer, want de duizend bomen blijven groeien. De koolstofcertificaten van deze boeren met agroforestry kunnen gekocht worden door bedrijven die hun CO2-uitstoot lokaal willen compenseren.

Dit is het eerste project in Nederland waarbij koolstof wordt vastgelegd via bomen en bodem met certificering van de Stichting Nationale Koolstofmarkt. Het project, dat mogelijk werd gemaakt met ondersteuning van Provincie Noord-Brabant en Agroforestry Netwerk Brabant, stelt boeren in staat een extra inkomstenbron te genereren met de maatschappelijke diensten van agroforestry via de verkoop van koolstofcertificaten.

Het beste van allebei

De bomen die ze planten leggen CO2 vast in de bomen zelf en in de bodem eronder. Hiermee leveren de boeren niet alleen een bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering, maar ook aan de verbetering van hun agrarische bedrijfsvoering. Agroforestry is een landbouwpraktijk waarbij productieve bomen en struiken bewust worden geïntegreerd in de agrarische bedrijfsvoering.

Boeren met meerwaarde

Deze bomen en struiken leveren niet alleen een oogst, zoals noten of fruit. Ze hebben ook meerwaarde, zoals koolstofvastlegging, het vergroten van de biodiversiteit, het verbeteren van de bodemkwaliteit, het vasthouden van water en een aantrekkelijk landschap. Kees en Johan van Zelderen, die een biologische melkveehouderij in De Rips runnen, hebben 556 bomen aangeplant. Dat resulteert in een CO2-vastlegging van 78 ton in de komende tien jaar. “Bomen zijn de toekomst van de landbouw. Als we klimaatneutraal willen worden, moeten we de landbouw veranderen. Deze bomen zijn voor ons een symbool van duurzaamheid”, zegt Kees van Zelderen. De andere pionierende boeren zijn Arjan Aarts uit Sprundel en Paul den Dunnen uit Lage Zwaluwe.

Koolstofcertificaten te koop

De drie boeren bieden nu hun koolstofcertificaten aan bedrijven die hun CO2-uitstoot willen compenseren. Bedrijven die hun emissies niet volledig kunnen reduceren, kunnen gecertificeerde koolstofvastlegging van de boeren kopen. Deze gecertificeerde CO2-opslag biedt bedrijven een betrouwbare manier om hun duurzaamheidsdoelen te behalen en tegelijkertijd de verduurzaming van de landbouw te ondersteunen.

De Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) certificeert de koolstofvastlegging en zorgt ervoor dat bedrijven zekerheid hebben over de hoeveelheid CO2 die daadwerkelijk is opgeslagen. “Het is geweldig om te zien dat boeren hun bedrijf kunnen verduurzamen en tegelijkertijd bijdragen aan de klimaatdoelen van Nederland”, zegt Loes Vinkenborg. Zij is projectcoördinator bij Agroforestry Netwerk Brabant. “Dit project biedt een mooi voorbeeld van hoe boeren een actieve rol kunnen spelen in het realiseren van klimaatambities.”

Opschaling verdienmodel

Door koolstofcertificaten te verkopen, kunnen boeren hun bedrijfsvoering niet alleen verduurzamen, maar ook profiteren van extra inkomsten. Koolstofcertificaten kunnen bijvoorbeeld een rol spelen als bijdrage in de aanplantkosten. De vraag naar koolstofcertificaten zal naar verwachting toenemen en daarmee is er meer markt voor agroforestry.

Dankzij de samenwerking van deze partners kunnen boeren in Noord-Brabant nu koolstofcertificaten verkopen voor de CO2 die zij vastleggen via nieuwe aanplant van agroforestry. Het project is een mooi voorbeeld hoe gewerkt wordt aan opschaling van het verdienmodel van boeren die met agroforestry aan de slag gaan. Geïnteresseerden in koolstofcertificaten en agroforestry kunnen zich bij ZLTO melden.