BOON zet missie in plantaardige revolutie middels alliantie versterkt door

BOON timmert al langer aan de weg met die boodschap en wordt hierom gewaardeerd en gezien als frontrunner, rebels en disruptief. De veelal Nederlandse bonen waarvan de BOON burgers of braadworstjes en bapao’s zijn gemaakt, leveren alle eiwitten, vezels en gezonde voedingsstoffen die we nodig hebben voor een gezonde en energieke levensstijl. Hiermee leggen we de basis voor minder vleesproducten en meer natuurlijke, plantaardige voeding in ons dieet. Toch staan we nog aan het begin van een grotere transitie. BOON wil daarin vooroplopen. Daarom heeft BOON haar krachten gebundeld met Green Organics, de groene motor voor de biologische agrarische markt. En met Baltussen, de gamechanger in de productie van duurzame en biologische voeding. Samengebracht in de joint venture Bring Green Food.

De samenwerking van BOON en Bring Green Food heeft tot doel een flinke impuls te geven aan de opmars van natuurlijke, biologische én vegan-producten in het verantwoorde en gezonde eetpatroon van consumenten. Tegelijk beoogt de samenwerking de cruciale transitie te bewerkstelligen in de productieketens; van het uitputten van de aarde naar een duurzame teelt. Door de vele schakels in de voedingsketen onder één dak te brengen, verbetert de efficiency en de duurzaamheid, zowel nationaal als internationaal. De visie van allen om te willen bijdragen aan de realisatie van sociale- en maatschappelijke impact is onderdeel van de samenwerking.

De verwachtingen van de nieuwe combinatie BOON en Bring Green Food zijn groot. En de ambities eveneens. Minder vlees consumeren is goed voor de gezondheid en het klimaat. Voor de transitie van vleesproteïnen naar natuurlijke eiwitten biedt BOON werkelijk lekkere en verrassende producten. Trade up in plaats van trade down. Door de samenwerking met Baltussen en Green Organics via Bring Green Food en samenwerkende relaties in de keten, zal het productaanbod verder worden versterkt en verrijkt. Lekker en verrassend, maatschappelijk en milieuverantwoord via kortere ketens; van boer naar bord.

Het managementteam van BOON bestaat uit Michael Luesink (BOON Foodconcepts) en CEO Robert Ketelarij (foodLINQ). Volgens Robert Ketelarij is er met de participatie van Bring Green Food in BOON een volgende generatie samenwerking gesmeed die de kansen vergroot om de gehele keten te verkorten en te verduurzamen alsmede het verder internationaal uitbouwen van de merkreputatie van BOON als een vernieuwer met durf en visie.