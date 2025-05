In Bleiswijk zet Wageningen University & Research (WUR) opnieuw de toon in de internationale glastuinbouwsector. De universiteit, wereldwijd geroemd om zijn agrofood-onderzoek, laat een ultramodern onderzoekscentrum van 8.700 m² bouwen door kassenbouwer Bom Group. Het complex wordt hét nieuwe epicentrum voor tuinbouwinnovatie. Vandaag zetten Monique van Wordragen (BU manager glastuinbouw bij WUR) en Rob de Wit (commercieel manager bij Bom Group) officieel hun handtekening onder het project. In het complex zullen vanaf eind volgend jaar nieuwe technieken en duurzame oplossingen worden ontwikkeld die de wereldwijde voedselproductie toekomstbestendig maken.

Het nieuwe onderzoekscentrum, naar ontwerp van Van Bergen Kolpa Architecten, wordt naast het bestaande kassencomplex van WUR aan de Violierenweg in Bleiswijk gerealiseerd. Naast de enorme onderzoekskassen komen er ook een uitnodigende ontvangstruimtes. Vanzelfsprekend wordt het een duurzaam complex, voorzien van zonnepanelen en een warmtepomp met ondergrondse koude- en warmteopslag. De bouw start binnenkort.

Onderzoek naar glastuinbouw van de toekomst

In het onderzoekscentrum onderzoeken wetenschappers en studenten van WUR straks hoe de toekomst van duurzame glastuinbouw eruitziet, met inzet van de nieuwste technologieën zoals slimme klimaatbeheersing, AI-gestuurde teeltsystemen en innovatieve lichtconcepten. Het onderzoekscentrum biedt ruimte aan diverse onderzoeksprojecten per jaar en is bedoeld als proeftuin voor innovaties die bij succes wereldwijd ingezet kunnen worden. Het centrum faciliteert een unieke leer- en onderzoekservaring in een hightech omgeving voor studenten van onder andere de opleidingen plant sciences en biosystems engineering. “Door deze nieuwe faciliteit kunnen we onze internationale koppositie in tuinbouwonderzoek verder versterken”, zegt Monique van Wordragen. “We onderzoeken hier straks baanbrekende oplossingen voor uitdagingen zoals voedselzekerheid en duurzame productie.”

Samenwerkingsverband voor prestigieus project

Bom Group, onderdeel van Atrium Agri, is hoofdaannemer voor het gehele complex en richt zich met name op de bouw van de kassen en het totale projectmanagement. De kassenbouwer werkt samen met twee partners, Smiemans Projecten en PB tec, om te zorgen dat het volledige bouwproject in 2026 turnkey wordt opgeleverd. Bom Group heeft al meerdere state-of-the-art onderzoekskassen voor WUR gebouwd, waaronder de ‘Winterlicht kas’, ‘KAS2030’ en het Estidamah-complex in Saoedi Arabië. Rob de Wit vertelt: “Het onderzoekscentrum in Bleiswijk is een bijzonder project waar we nu al trots op zijn. Alleen al door het feit dat Bom Group de meest geavanceerde kas van het moment mag bouwen, om de slimste mensen in onze sector te helpen bij het evolueren van de glastuinbouw. Dat vinden we heel prestigieus. Dat WUR voor ons heeft gekozen, bevestigt onze kwaliteit en expertise.”

Smiemans Projecten is verantwoordelijk voor de realisatie van het ontvangstgebouw, met een bijzondere entree. Het gebouw krijgt verschillende vergader- en werkruimtes rond een centrale ontvangsthal.

PB tec neemt de complete water- en elektrotechnische installatie voor zijn rekening, inclusief de regeltechniek voor alle 24 onderzoeksafdelingen. Om alle afdelingen te controleren wordt een Hoogendoorn IIVO procescomputer geplaatst. Op de onafhankelijk bestuurbare afdelingen worden geavanceerde technieken toegepast, zoals semi-gesloten systemen met slimme ontvochtiging en volautomatische irrigatie.