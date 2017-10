Bol.com start ‘Impactdag’ en helpt meer dan 1.000 mensen

Bol.com is een samenwerking gestart met meerdere maatschappelijke initiatieven die een lokale impact hebben in Nederland en België. Als snelgroeiend netwerk vindt bol.com het belangrijk om samen met zijn medewerkers ook een zichtbare bijdrage te leveren aan het overwinnen van sociale en duurzaamheidsuitdagingen. Een van de eerste acties is de ‘bol.com Impactdag’ die afgelopen vrijdag voor het eerst plaatsvond. Op deze dag hebben 500 medewerkers van bol.com zich ingezet voor de medemens, via 20 activiteiten in de omgeving van Utrecht en Antwerpen.

Bol.com heeft de focus vergroot op een lokale impact in Nederland en België waarbij kinderen en jongeren in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking ondersteuning krijgen. Dit met thema’s die gerelateerd zijn aan de dagelijkse activiteiten van bol.com: IT, internet, ondernemerschap en het creëren van online speciaalzaken waaronder de bol.com boekenwinkel. De initiatieven die bol.com daarbij ondersteunt, zijn:

VoorleesExpress

Deze organisatie richt zich op het terugdringen van een taalachterstand bij kinderen door middel van een voorleesprogramma. Tijdens de bol.com Impactdag zijn er 1.000 bladzijdes aan kinderen voorgelezen. Een andere activiteit van bol.com is het doneren van kinderboeken die bol.com retour ontvangt. Deze week worden ter gelegenheid van de Kinderboekenweek ook ruim 1.400 prentenboeken gedoneerd aan de VoorleesExpress. Ruim acht jaar lang sponsorde bol.com de internationale maatschappelijke organisatie Room2Read. Met het ondersteunen van de VoorleesExpress blijft bol.com zich inzetten om taalachterstand tegen te gaan en leesplezier te vergroten, en krijgt dit nu een meer lokale focus.

Bart de Graaff Foundation

De Bart de Graaff Foundation helpt Bikkels, jonge mensen met een lichamelijke beperking, bij het opzetten van hun eigen bedrijf. Vanaf 2018 gaat bol.com zijn eigen Bikkels steunen. Bikkel Esther Meijer heeft als fotograaf verslag gedaan van de Impactdag. Daarnaast organiseerde bol.com tijdens deze dag voor 25 Bikkels een workshop over ondernemen.

Nederland Cares

Nederland Cares biedt flexibel vrijwilligerswerk voor young professionals en geeft daarmee ondersteuning aan verschillende groepen mensen die hulpbehoevend zijn. Nederland Cares in Utrecht heeft bol.com geholpen bij de algehele organisatie van Impactdag. Bol.com zal via Nederland Cares Utrecht ouderen helpen. Tijdens Impactdag is daar een start mee gemaakt en hebben ouderen hulp gekregen van bol.com-medewerkers bij digitale activiteiten, waaronder navigeren en online communiceren.

Give a Day in België

Deze Belgische organisatie biedt een platform om maatschappelijke organisaties, scholen, bedrijven en vrijwilligers aan elkaar te koppelen. Medewerkers van bol.com hebben al een eerste bijdrage geleverd tijdens de Impactdag door op een lagere school in België kinderen een workshop te geven over programmeren met robots. Ook werden tijdens Impactdag activiteiten voor ouderen in een nabijgelegen woonzorgcentrum georganiseerd. Gedurende het jaar ondersteunt bol.com een project van Give a Day waarbij een groep scholieren meer leert over sociaal ondernemerschap en actief burgerschap.

Code4Kids

Het initiatief Code4Kids is door medewerkers van bol.com zelf opgezet en heeft als doel kinderen leren coderen en programmeren. Bol.com gelooft dat de toepassing van technologie voor steeds meer bedrijven belangrijker wordt en dat dus niet alleen IT-professionals, maar iedereen basiskennis zou moet hebben van IT. Met het oog op de toekomstige arbeidsmarkt maakt bol.com jonge kinderen met behulp van codeerlessen nieuwsgierig voor de toepassing van IT, onder andere tijdens Impactdag.

Overwinnen van sociale en duurzaamheidsuitdagingen

Jori Ebskamp is bij bol.com verantwoordelijk voor het opzetten en coördineren van alle verantwoord ondernemen-initiatieven. Hij vertelt over de Impactdag: “Per initiatief hebben we een aantal activiteiten georganiseerd waarbij bol.commers zich met tijd en kennis hebben ingezet. Met elkaar hebben we een mooie lokale maatschappelijke impact kunnen maken. Zo hebben we op deze dag 300 ouderen, 100 mensen met een beperking en 650 kinderen geholpen. We kijken er enorm naar uit om de samenwerkingen met de maatschappelijk initiatieven verder vorm te geven in de komende jaren.”

Naast de ondersteuning van de maatschappelijk initiatieven levert bol.com ook via andere activiteiten een zichtbare bijdrage aan het overwinnen van sociale en duurzaamheidsuitdagingen. Denk daarbij aan het terugdringen van de ecologische voetafdruk door een duurzaam gebouwd fulfilment center, het stimuleren van pakketjes ophalen bij afhaalpunten en het ontwikkelen van duurzame verpakkingen. Daarnaast stuurt bol.com sinds kort actief aan op het plaatsen van duurzaamheidskeurmerken bij artikelen in zijn winkel, zodat klanten beter in staat zijn een bewuste keuze te maken bij hun aankoop.

Huub Vermeulen, algemeen directeur bij bol.com, vult aan: “Wij hebben al een aantal stappen gezet op het gebied van verantwoord ondernemen. Als snelgroeiend netwerk staan we midden in de maatschappij en willen we vanuit die gedachte een positieve bijdrage leveren aan onze omgeving. We hopen iedere dag een grotere impact te kunnen maken, daar werken we met elkaar hard aan.”