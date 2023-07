Bol.com mag zich vanaf vandaag B Corp noemen. Met deze certificering laat bol.com zien dat het bedrijf op de goede weg is naar een duurzamere en socialere bedrijfsvoering. Op het platform van bol.com vinden 13 miljoen klanten en 52.000 lokale verkooppartners elkaar; bol.com is er trots op als e-commerce platform van deze omvang de certificering te behalen. Een B Corp moet voldoen aan hoge, geverifieerde normen op het gebied van sociale- en milieu-impact, accountability en transparantie. Gedurende het certificeringstraject is bol.com beoordeeld op alle aspecten van het bedrijf; van werknemers tot leveranciers en klanten. Bol.com ziet de certificering als een mijlpaal en middel om duurzamere en socialere bedrijfsvoering te beoordelen, doelen te stellen en verder te verbeteren.

Boukje Taphoorn, Chief Marketing & Sustainability Officer bij bol.com, benadrukt dat de B Corp certificering naast een gevoel van trots ook zorgt voor een nieuwe standaard voor de toekomst: “Natuurlijk is het fantastisch dat we op deze manier erkenning krijgen voor onze duurzamere keuzes en de sociale stappen die we tot nu toe al hebben gezet. Maar wij zien de certificering niet als een doel op zich. Met de B Corp certificering gaan we een commitment aan voor de toekomst om onze positieve impact op de maatschappij steeds verder te vergroten. Daarnaast beseffen we door het certificeringsproces nóg beter wat onze impact op de aarde is. Als één van de grootste webwinkels van Nederland en België vinden we het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen door duurzamere keuzes te maken en om duurzamere opties te faciliteren voor iedereen in de keten. Dat stopt overigens niet bij het milieu. Dat willen we ook doen op het gebied van bedrijfscultuur, transparantie en sociale impact.”

Proces richting B Corp

Jaarlijks rapporteert bol.com de vooruitgang op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de verduurzaming van de eigen processen. Bol.com presenteert vandaag ook het duurzaamheidsverslag over 2022. De gemaakte duurzame en sociale stappen die terug te lezen zijn in deze rapportages vormen deels de basis van het traject naar de B Corp certificering. Tessa van Soest, Executive Director B Lab Benelux: “Met het behalen van de B Corp certificering heeft bol.com een belangrijke mijlpaal bereikt. Wij ondersteunen bol.com’s inspanningen om klanten steeds meer duurzame keuzes te laten maken en om hun verkooppartners te helpen bij het verduurzamen. We verwelkomen bol.com in de community en kijken uit naar bol.com’s toekomstige stappen in hun duurzaamheidsreis.”

Gedurende het B Corp traject, dat meer dan twee jaar heeft geduurd, heeft bol.com continu gewerkt aan verbeteringen voor een duurzamer en socialer bol.com. Het proces bestaat uit meerdere stappen: een risico-analyse, impactbeoordeling en verbetering en de verificatie van de resultaten door B Lab, de onafhankelijke non-profit achter de certificering. Het resultaat is de publicatie van de beoordeling die volledige transparantie biedt over de duurzaamheidsprestaties van bol.com. Bekijk hier het volledige B Corp-assessment van bol.com. De certificering is behaald met 81.2 punten.

Duurzamere keuzes, bollebozen en goed werkgeverschap

De afgelopen jaren heeft bol.com gewerkt aan concrete stappen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een aantal voorbeelden:

Bol.com is in april 2022 als eerste e-commercebedrijf in Nederland en België gecertificeerd volgens de Climate Neutral Standard, en heeft het certificaat opnieuw ontvangen in 2023. De certificering en jaarlijkse controle helpen bol.com scherp in de gaten te houden of het op de goede weg is met het verlagen van de voetafdruk;

Het bol.com fulfilment center, het logistieke centrum van bol.com, draait sinds 2020 op 100 procent groene elektriciteit, opgewekt door het zonnedak met 13.000 zonnepanelen en de windmolens naast het gebouw;

23 geavanceerde inpakmachines in het bol.com fulfilment center zorgen voor het slimmer- en op maat samen verpakken van artikelen. Voor kleinere pakketten, minder verpakkingsmateriaal en zo min mogelijk loze lucht;

In juli 2022 heeft bol.com Ampère opgericht, een startup die zo duurzaam mogelijk pakketjes ophaalt bij verkooppartners en naar bezorgdiensten brengt. De bezorgdiensten brengen de pakketjes op hun beurt weer op een duurzame manier naar de klant. Zo rijden de busjes bijvoorbeeld op HVO, een hernieuwbare diesel gemaakt van plantaardige oliën. Daarnaast heeft Ampère een dicht netwerk van afleverpunten waardoor verkooppartners hun pakketten gemakkelijk lokaal kunnen afleveren;

Op de website helpt bol.com haar klanten duurzamere keuzes te maken door producten te labelen als ‘Duurzamere keuze’ en in samenwerking met Milieu Centraal wordt onderzocht hoe het bedrijf consumenten beter kan begeleiden bij het maken van duurzamere keuzes;

Als werkgever biedt bol.com een vitaliteitsprogramma, de optie tot feestdagenruil en een bonusregeling.

Bol.com zet zich via het bollebozen programma in voor gelijke kansen voor kinderen op het gebied van leesontwikkeling en digitale vaardigheden. Zo heeft bol.com met bollebozen in 2022 meer dan 250.000 kinderen bereikt met verschillende activiteiten, zoals het ontwikkelen van Letterpretpakketten om de leesdip tijdens de vakanties tegen te gaan;

Onder voorbehoud van gebruikelijke voorwaarden, waaronder goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt, verwerft bol.com alle aandelen in Cycloon. Het intensiveren van de samenwerking zal Cycloon in staat stellen sneller op te schalen. Zo kan de synergie tussen beide organisaties optimaal worden ingericht en kunnen bol.com en Cycloon meer impact realiseren in het verduurzamen en socialer maken van bezorging.

B Corp certificering: hoe werkt dat?

Iedere B Corp doorloopt een evaluatie van de bedrijfsvoering op vijf onderdelen: bestuur, werknemers, gemeenschap, milieu en klanten. De meeste bedrijven behalen bij deze evaluatie rond de 50 punten. Om te certificeren moet je minimaal 80 punten scoren. Bol.com is, vergeleken met veel andere B Corps, een relatief groot bedrijf. Elke B Corp moet elke drie jaar een strenge beoordeling doorlopen om de certificering te behouden.