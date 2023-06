KNVB en Revolt, een Nederlandse start-up gespecialiseerd in laadpalen, zijn een samenwerking aangegaan om Nederlandse voetbalverenigingen te verduurzamen. Met het oog op de toename van elektrische auto’s slaan de KNVB en Revolt de handen ineen om voetbalverenigingen te voorzien van laadinfrastructuur. De samenwerking maakt deel uit van de Groene Club, een initiatief van de KNVB dat voetbalverenigingen ondersteunt bij het verduurzamen van hun sportaccommodaties. Het doel is om tegen 2025 honderden voetbalverenigingen te voorzien van laadpalen, om zo elektrisch rijden te stimuleren.

Voetbalverenigingen toekomstbestendig maken

Met de snelle groei van het aantal elektrische auto’s, ook onder voetballend Nederland, is er een groeiende vraag naar laadpalen. Door het faciliteren van laadpalen kunnen voetbalverenigingen een actieve rol spelen in de transitie naar duurzame mobiliteit en het verminderen van CO2-uitstoot.

De laadpalen van Revolt ondersteunen verenigingen niet alleen bij het verduurzamen, maar bieden ook een extra verdienmodel. Door oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen beschikbaar te stellen, ontvangen verenigingen een vergoeding voor het gebruik van de laadpalen. Deze extra inkomsten kunnen zij investeren in de verdere ontwikkeling van de vereniging, bijvoorbeeld in jeugdopleidingen, verduurzaming of andere initiatieven die de sportparticipatie bevorderen.

Dave Dekker, directeur commercie KNVB: “Als KNVB streven we naar het toekomstbestendig maken van onze verenigingen. Dat doen wij met partners die kennis en kunde in huis hebben om verenigingen te helpen met innovatieve oplossingen. In Revolt hebben wij een innovatieve partner gevonden voor laadoplossingen, om zo geleidelijk de voetbalsector te elektrificeren en toekomstbestendig te maken.”

Rutger Bosch, co-founder van Revolt: “Samen met de KNVB gaan we de komende jaren clubs ondersteunen met hun laadinfrastructuur, zonder dat ze zelf hoeven te investeren. De behoefte om te kunnen laden is bij veel clubs groter dan het daadwerkelijke aanbod aan laadplekken. Daarom zetten wij ons in om de benodigde palen versneld te plaatsen. Daarnaast is dit een belangrijke stap om de algehele transitie van fossiele brandstoffen naar schone mobiliteit te versnellen.”