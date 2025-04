Bol bouwt zijn inpakmachines voor bestellingen van één artikel om, waardoor ze veel minder karton en lijm verbruiken. Dankzij de verbeterde techniek wordt 28% CO2-uitstoot per pakket bespaard. Zo’n 25% van alle pakketten die dagelijks worden verwerkt in het bol fulfilment center (BFC) in Waalwijk, worden ingepakt door deze zogenoemde mono-inpakmachines. Bol is de eerste e-commercepartij in Europa die deze nieuwe ombouwtechnologie in samenwerking met fabrikant CMC toepast op de bestaande inpakmachines.

De geoptimaliseerde verpakkingsmachines verbruiken 27% minder karton en 60% minder lijm dan voorheen, wat resulteert in de CO2-reductie van 28% per pakket. Door een aanpassing in het ontwerp van de doos worden overlappende kartondelen weggelaten. Jelte Nijholt, Manager Asset Improvement bij bol: “We werken continu aan de verbetering van onze logistieke processen. Dankzij deze vernieuwde technologie maken we een grote verduurzamingsslag in ons verpakkingsproces, zonder dat het nodig is om in nieuwe apparatuur te investeren. Zo dragen innovaties als deze op meerdere manieren bij aan onze duurzaamheidsambitie.”



De oude en nieuwe situatie naast elkaar

Succesvolle pilot tijdens drukste periode

In het najaar van 2024 zijn twee mono-inpakmachines omgebouwd als pilot. Deze werden in het fulfilment center getest tijdens de feestdagen, voor bol de drukste periode van het jaar. Na de succesvolle pilot gaat bol de komende twee jaar de andere tien machines ook ombouwen.

Duurzamere logistiek in de praktijk

Het verduurzamen van de eigen logistieke operatie past binnen de bredere ambitie van bol om zijn impact op het milieu zo veel mogelijk terug te dringen. Dit doet het bedrijf op verschillende manieren. Zo introduceerde bol in 2021 als eerste ter wereld de multi-inpakmachine voor het op maat verpakken van meerdere producten in één doos. Ook verzendt het bedrijf inmiddels miljoenen bestelling zónder omdoos, ruim 9 miljoen in 2024, waardoor er minder verpakkingsmateriaal nodig is. Sinds een paar jaar gebruikt bol op vrijwel alle locaties groene energie. Ongeveer 20% van de elektriciteit wordt zelf opgewekt met 13.000 zonnepanelen op het dak van het BFC. Raadpleeg voor alle duurzame stappen die bol zet het jaarlijks terugkerende duurzaamheidsverslag.