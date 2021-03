Boek Fantoomgroei genomineerd voor `Managementboek van het Jaar 2021′

Het boek ‘Fantoomgroei – Waarom we steeds harder werken voor steeds minder’ van Sander Heijne en Hendrik Noten is een van de vijf genomineerde boeken voor de titel ‘Managementboek van het Jaar 2021’. De shortlist met genomineerde boeken werd samengesteld uit de longlist van ruim 50 boeken. Op deze longlist stonden nog 7 andere ‘duurzaamheidsboeken’. Het winnende boek wordt bekend gemaakt op donderdag 15 april 2021, tijdens het Managementboekengala dat plaatsvindt in de Rode Hoed.

Sander Heijne en Hendrik Noten laten in ‘Fantoomgroei’ zien dat onze economie al ver voor de coronacrisis ontspoorde. Bedrijfswinsten zijn sinds de jaren tachtig geëxplodeerd, maar werkenden zagen de economische groei nauwelijks terug in hun portemonnee. Vitale sectoren als de zorg, het onderwijs en de politie werden ondertussen uitgehold. Hoe kan dat? En waarom accepteren we dat?

Deze vragen brachten de auteurs van premier Rutte via de oude familie Philips naar de boeken van Adam Smith. En van conferenties op Zwitserse bergtoppen tot de achterkamertjes van Den Haag. Vliegend door de tijd rollen ze van de ene verbazing in de andere. Met als conclusie: de huidige hang naar groei is geen noodzaak, maar het resultaat van een verhaal dat we zijn gaan geloven.

‘Dit boek is een zoektocht naar een nieuw verhaal over een economie voor een andere, betere wereld. En als we die wereld kunnen schetsen, willen we deze ook realiseren, dat en niets minder is de ambitie van deze vertelling.’ – Sander Heijne en Hendrik Noten.

Bestel het boek hier online