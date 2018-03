Boek ‘Echte winst’ op genomineerd voor Managementboek van het Jaar 2018

Het boek ‘Echte winst – In zeven stappen naar succesvol ondernemen met maatschappelijke impact’ van Petra Hoogerwerf is een van de vijf boeken die genomineerd is door de jury voor de titel ‘Managementboek van het Jaar 2018’. Er stonden ruim vijftig boeken op de groslijst, wat weer een selectie was van ruim 250 managementboeken. Op deze groslijst stonden maar liefst zeven boeken over duurzaamheid, waaronder het boek ‘Echte winst’.

Op 19 april zal tijdens het Managementboekengala de winnaar bekend worden gemaakt.

Het boek is hier online te bestellen.

Zie de volledige shortlist met vijf genomineerde boeken

Over het boek Echte winst

Échte winst is hét boek voor iedereen die met een organisatie of onderneming meer maatschappelijke impact wil bereiken. Op sprankelende wijze en met veel voorbeelden uit de praktijk beschrijft en analyseert Hoogerwerf de zeven essentiële stappen op weg naar succes. Zij neemt je mee in de wereld van non-profit organisaties, goededoelenorganisaties, social enterprises, culturele ondernemingen, burgerinitiatieven, online communities, coöperaties, fondsen, impact investors en maatschappelijk betrokken bedrijven. Al deze organisaties en financiers zijn elk op hun eigen manier gericht op het bereiken van échte winst voor de samenleving. Dat is goed voor de organisatie, de medewerkers, de klanten én de samenleving. Hoogerwerf belicht hoe complexe vraagstukken van de wereld door innovatie, opschaling en samenwerking, worden aangepakt.

Mr. drs. Petra Hoogerwerf wordt gezien als expert op het gebied van de civil society en ondernemen met maatschappelijke impact door haar grote praktijkervaring. Zij is eigenaar van bureau Veleda en is een veel gevraagd spreker. Eerder schreef ze Vonk! Fondsen werven met hoofd en hart, Van Dromen naar Scoren, Juridische aspecten van Sponsoring en Handboek Fondsenwerving.