Vanaf vandaag kunnen bij alle Blokker winkels in Nederland oude pannen worden ingeleverd, die vervolgens 100% worden gerecycled. Met de slogan “Lever je oude pan in en krijg 5% korting op je nieuwe pan” roept Blokker iedereen op om oude pannen niet zomaar weg te gooien, maar ze naar het nieuwe recyclepunt te brengen: Blokker dus.

Blokker recyclet



Jeanine Holscher, ceo van Blokker: “Ik ben erg blij dat we, naast de recycling van kleine elektrische apparaten, batterijen, en koffiecups vanaf nu ook pannen gaan recyclen, omdat dit perfect aansluit bij onze duurzaamheidsambitie. Een aanzienlijk deel van onze omzet bestaat uit de verkoop van pannen. Door deze volledig te recyclen, dragen wij nog meer bij aan een circulaire economie en willen we de consument stimuleren om hun oude pan niet zomaar weg te gooien. Zo zorgen we samen voor een duurzamer thuis.”

Hoe werkt het?



Klanten kunnen hun oude pan(nen) bij elke Blokker winkel inleveren. De pan mag van ieder willekeurig merk of soort zijn, zolang het maar geen elektrische pan is. Als ze meteen een nieuwe pan uitzoeken, ontvangen ze bij het afrekenen 5% korting op de nieuwe pan. * ​De korting geldt uiteraard op alle pannen van het Blokker eigen merk, maar ook op andere pannenmerken die Blokker verkoopt zoals Tefal, BK, Combekk en GreenChef. **

Alle ingeleverde pannen komen vervolgens bij de juiste verwerker terecht, waardoor 100% van het materiaal wordt hergebruikt! Het recyclen van pannen door Blokker is het hele jaar door mogelijk. Vanzelfsprekend kunnen ook altijd oude pannen worden ingeleverd als klanten geen nieuwe nodig hebben.

Meer info: https://www.blokker.nl/pannen-recycleprogramma.html

* Deze korting geldt alleen bij onmiddellijke aanschaf; er worden geen vouchers verstrekt. De actie geldt alleen in de winkel; niet online. Elektrische pannen zijn uitgezonderd van deze actie.

** Andere (tijdelijke) pannen inruilacties, zoals de BK vervangweken, blijven in combinatie met deze actie ook bestaan.