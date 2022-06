Blokker start in Leeuwarden een pilot met haar eigen duurzame bezorgdienst. Met de slogan “Blokker brengt het aan huis” gaan Blokker-medewerkers met de elektrische driewieler Carver Cargo zelf pakketjes thuisbezorgen bij klanten. Omdat bestelde producten rechtstreeks vanuit het winkelmagazijn worden gehaald, kunnen nagenoeg alle pakketjes dezelfde dag nog van winkel tot voordeur worden bezorgd.

Blokker Express 2.0 – Blokker brengt het (groen) aan huis



Na het succes van Blokker Express van vorig jaar – toen eigen medewerkers tijdens de gedwongen winkelsluiting online bestelde producten bij klanten thuisbezorgden – is het bedrijf ook nu weer haar klanten van dienst door op een duurzame, snelle en ook veilige manier pakketjes bij hen thuis te bezorgen. Afgelopen zomer kwam uit Blokker Express al de samenwerking met Packaly, een duurzame fietskoerier, voort. De samenwerking met Carver vormt dan ook een mooie tweede stap door Blokker richting CO2-neutrale bezorging.

Jeanine Holscher, CEO van Blokker: “Ik ben trots op het enthousiasme en ondernemerschap van onze medewerkers die hebben aangegeven zelf graag pakketjes aan huis te willen bezorgen. Snel en duurzaam bezorgen wordt steeds meer de norm binnen het retaillandschap en de elektrische driewieler van Carver biedt ons een hele mooie bezorgmogelijkheid die naadloos aansluit bij onze strategie. Ik zie dit dan ook als een uitgelezen mogelijkheid om service met duurzaamheid te combineren”.

Anton Rosier, CEO van Carver: “De Carver Cargo is perfect in te zetten voor Blokker. Het is niet alleen een elektrisch voertuig, maar dankzij het compacte formaat heeft de Carver Cargo ook een kleine CO2 footprint. Bij het bezorgen zitten bestuurders droog en veilig, wat het erg fijn maakt om in te rijden. Het toppunt van duurzaamheid: Blokker producten in de Carver Cargo bezorgd!”.

Foto: Blokker CEO Jeanine Holscher krijgt uitleg van de bedrijfsleider in Leeuwarden