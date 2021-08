Blokker, Packaly en Magnus Black samen in duurzame bezorgopties

Blokker, Magnus Black en Packaly – een duurzame same-day delivery koeriersdienst van winkel tot deur – gaan samen CO2 neutraal bezorgen aan Blokker klanten, waardoor klanten naast de reguliere bezorgmogelijkheden ook kunnen kiezen voor deze groene optie van Packaly.

Pakketten kunnen vanuit de winkels dezelfde avond, de volgende dag, of wanneer het de klant uitkomt, worden bezorgd en sluiten aan op de snel ontwikkelende omnichannel strategie van Blokker.

“We zijn heel trots dat steeds meer bedrijven kiezen voor duurzame, snelle en vooral betrouwbare bezorging met Packaly. Blokker is een icoon als het aankomt op retail en laat zien dat het een toonaangevend en innoverend bedrijf is wat wil verduurzamen en zich snel ontwikkeld op de retail markt. Blokker heeft in Q4 van 2020 al laten zien de ambitie naar duurzame express bezorging te omarmen, wat enorm aansluit op de visie van Packaly. We zien dit als een prachtige bevestiging dat duurzame bezorging de norm hoort te zijn binnen het retail landschap en dat winkels ingezet kunnen worden voor meer dan ter plekke winkelen.” – Axel Dekker – CEO Packaly

Packaly start met verzenden in Amsterdam, Amstelveen, Den Haag en Utrecht, en zal in Q3 verder uitrollen naar 35 steden. Blokker heeft de ambitie om de duurzame bezorgoplossingen uit te rollen over heel Nederland.

“Blokker laat zien dat het ondernemerschap echt in het DNA van de organisatie zit. Door in het verleden goede keuzes te hebben gemaakt was Blokker tijdens de lockdown snel in staat de nieuwe bezorgopties uit te rollen. Met deze samenwerking toont Blokker opnieuw haar innovatiekracht en toekomstvisie. Door de no-nonsense mentaliteit en daadkracht van zowel Blokker als Packaly hebben we deze nieuwe ontwikkeling heel snel mogelijk kunnen maken.” – André Damsteegt – Managing Partner bij Magnus Black

Blokker en Magnus Black hebben met de succesvolle Blokker Express bezorgoptie afgelopen winter al veel kennis en kunde opgedaan om nu te gebruiken in de samenwerking met Packaly.

“Het ondernemen van vandaag is meer dan alleen verkopen. Van ondernemers wordt ook verwacht dat zij oog hebben voor brede maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid. Ook hierin nemen wij als Blokker onze verantwoordelijkheid, en rekenen duurzaamheid tot een van onze strategische top prioriteiten. Blokker winkels bevinden zich vaak in buurtcentra, dus dichtbij de klant. Het omnichannel fundament wat we samen met Magnus Black hebben neergezet en de samenwerking met Packaly bieden ons dan ook een uitgelezen mogelijkheid om service met duurzaamheid te combineren.” – Jeanine Holscher – CEO Blokker

Naast het werken met Packaly bezorgers wordt de software voor het bezorgen van pakketten ook beschikbaar gesteld voor Blokker winkelpersoneel in steden waar Packaly nog geen dekking heeft. Door de integratie van deze software met het OIL order management platform van Magnus Black kan Blokker zo ook franchisenemers en eigen locaties in andere gebieden de duurzame bezorgopties aanbieden.