Black Bear enige Nederlandse bedrijf in de 2019 Global Cleantech 100!

Black Bear, het circulaire bedrijf dat hoogwaardige grondsoffen uit autobanden herwint , werd eerder vandaag in San Francisco door Cleantech Group verkozen tot de prestigieuze 2019 Global Cleantech 100. De Global Cleantech 100 is een jaarlijks overzicht voor leidende bedrijven en thema’s in duurzame innovatie. Het bevat alle start-ups and scale-ups die wereldwijd het beste scoren bij het oplossen van uitdagingen op het gebeid van ‘schone technologie’. Dit jaar is de 10e editie van de lijst.

“Wij zijn trots dat we als enige Nederlandse cleantechbedrijf op deze lijst staan. Afvalbanden is wereldwijd een groot probleem en hier hebben we samen met de industrie een oplossing voor gevonden. Zoals het recente Circularity Gap Report van Circle Economy aangaf, zijn we nog steeds slechts 9% circulair en deze trend verbetert niet. Initiatieven zoals Black Bear zijn hard nodig om een klimaatneutrale economie tegen 2050 te realiseren, “aldus Martijn Lopes Cardozo, CEO van Black Bear.

De lijst combineert de onderzoeksgegevens van Cleantech Group met kwalitatieve beoordelingen van nominaties en inzichten van een mondiaal expertpanel met 87 leden, bestaande uit vooraanstaande investeerders en experts van bedrijven en industriëlen die actief zijn op het gebied van technologie en innovatiescouting. In het expertpanel zitten zowel pioniers als veteranen en geven een goede vertegenwoordiging van de wereldwijde cleantech gemeenschap. De lijst wordt gesponsord door Chubb. “Onze tiende editie wordt gedomineerd door innovaties voor de toekomst van voedsel en mobiliteit, en een gedecentraliseerde en gedigitaliseerde toekomst – niet alleen voor energie – maar ook voor de industriële wereld in het algemeen,” zei Richard Youngman, CEO van Cleantech Group. “Dit staat ver af van de dominantie van hardware, zonne-energie en biobrandstoffen in de inaugurele Global Cleantech 100 in 2009.”

De volledige lijst van 100 bedrijven werd onthuld op 28 januari tijdens het 17e jaarlijkse Cleantech Forum in San Francisco.

Over Cleantech Group

Cleantech® Group biedt onderzoek, consultancy en evenementen aan om kansen voor duurzame groei te stimuleren, mogelijk gemaakt door innovatie. In elk stadium, van de eerste strategie tot de uiteindelijke deals, bieden we makers van bedrijfsveranderingen, investeerders, overheden en belanghebbenden uit heel het ecosysteem de toegang en aangepaste ondersteuning die ze nodig hebben om te gedijen in een meer gedigitaliseerde, koolstofarme en resource-efficiënte toekomst. Het bedrijf werd opgericht in 2002 en heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco met een groeiende internationale aanwezigheid in Londen. Ons moederbedrijf, Enovation Partners, is gevestigd in Chicago.

Over Black Bear

Black Bear Carbon BV is een Nederlandse scale-up opgericht in 2010 en heeft een uniek, CO2- negatief proces ontwikkeld voor het produceren van ’s werelds eerste Cradle-to-Cradle™ gecertificeerd carbon black. Het lange termijn doel van het bedrijf is om alle afvalbanden te verwerken tot waardevolle grondstoffen. Elk jaar belanden 1,5 miljard banden op de vuilstort of worden ze verbrand, waarbij enorme hoeveelheden waardevolle grondstoffen verloren gaan. Black Bear’s eerste fabriek op industriële schaal is eigendom van Dutch Green Carbon, een joint venture tussen Black Bear en Kargro, een bandenrecyclingbedrijf. Het duurzame carbon black wordt door klanten over de hele wereld gebruikt voor de productie van banden, rubber producten, verf, kunststof en inkt. Het bedrijf is van plan om meer dan 1000 fabrieken over de hele wereld te bouwen, in samenwerking met lokale partners. Dit zou een enorm milieu-impact hebben, namelijk een reductie in CO2-uitstoot die overeenkomt met het planten van meer dan 1 miljard bomen, en een vermindering in wereldwijd olieverbruik van 215 miljoen vaten op jaarbasis.

