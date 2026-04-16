Tijdens de Biobeurs in Apeldoorn is vandaag, donderdag 16 april, het Bioregio Netwerk Nederland officieel gelanceerd. In dit netwerk werken zes Bioregio’s, dertien gemeenten, een aspirant-regio en acht provincies samen om biologische landbouw en voeding lokaal te versterken.

Duurzame impact

Een Bioregio is een gemeente, stad of regio waarin de lokale overheid samen met maatschappelijke en private partners werkt aan een samenhangend beleid dat biologische en andere vormen van duurzame landbouw, voedsel, natuur en gezondheid met elkaar verbindt. Wat dit in de praktijk betekent, hebben de leden vastgelegd in een gezamenlijk Bioregio Ambitiedocument. Hierin staan drie belangrijke criteria waaraan de zes volwaardige Bioregio-leden zich committeren: bestuurlijk commitment, een aanspreekpunt in de gemeente en acties ondernemen op minimaal drie van zeven hoofdthema’s. In Limburg zijn nog geen bioregio’s, maar deelname helpt gemeenten om deze ontwikkeling op gang te brengen.

Lokale initiatieven en ambities

De aangesloten Bioregio’s hebben al concrete stappen gezet:

Zutphen biedt biologische pluktuinen aan in verschillende wijken.

Amsterdam heeft minimaal 25% biologisch opgenomen in de aanbestedingscriteria voor gemeentelijke catering.

Eindhoven heeft een intentieverklaring getekend voor meer biologisch in de bedrijfscatering.

Zuid-Veluwe (Arnhem, Wageningen, Ede en Renkum) en Greidhoeke (Súdwest-Fryslân, Waadhoeke, Leeuwarden en Harlingen) richten zich op het versterken van lokale afzetverbindingen.

Greidhoeke heeft als eerste Bioregio een EU-financiering binnengehaald voor de uitvoering van het programmaplan.

Land van Cuijk heeft in het pachtbeleid 15% biologische landbouw opgenomen.

Samenwerking en ondersteuning

De leden van het Bioregio Netwerk Nederland hebben als doel om best-practices uit te wisselen, financieringsmogelijkheden te verkennen en verbindingen te leggen met buitenlandse Bioregio-netwerken. Daarnaast ondersteunt het netwerk potentiële Bioregio’s en gemeenten om zich aan te sluiten. In de opstartfase wordt het netwerk stevig ondersteund door het Actieplan Biologisch van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN). Deze ondersteuning omvat onder andere de aanstelling van een coördinator. De overheid stimuleert biologische landbouw vanwege de positieve effecten op biodiversiteit en een schone bodem, lucht en water.