Gezond eten makkelijk gemaakt. Al vijf jaar biedt Ekomenu Nederlanders biologische maaltijdboxen om gezonde gerechten te koken, afgestemd op individuele eetwensen. Steeds meer Nederlanders kiezen ervoor om te minderen in het eten van dierlijke producten. Daarom zet het bedrijf nu de volgende stap in het plantaardige aanbod door de handen ineen te slaan met het voedingsmerk LikeMeat. Sinds kort is de eerste Ekomenu maaltijd met de Like Chicken Bites te bestellen voor bezorging in de week van 2 mei.

Ekomenu gelooft dat ieder mens anders is en een gezonde leefstijl verdient. Maar wat gezond is voor de één is dit niet voor de ander. Daarom biedt de maaltijdbox aanbieder veel verschillende opties voor leefstijlen en eetwensen, altijd biologisch. Met toenemende populariteit van vegetarisch en plantaardig eten wordt ook hierin een ruim assortiment aangeboden. Zo is van de 25 verschillende maaltijden die wekelijks onder de keuzes voor consumenten vallen, ruim de helft geschikt voor vegetariërs en vegans. Dat dit ook nog eens de duurzame optie is, is extra mooi meegenomen, want een milieubewuste aanpak staat bij Ekomenu hoog in het vaandel. Door een samenwerking aan te gaan met het plantaardige voedingsmerk LikeMeat wordt dit enkel versterkt.

“Toen wij de producten van LikeMeat binnen kregen, waren wij direct enthousiast – zelfs bij onze collega’s zonder plantaardige leefstijl viel het enorm in de smaak! Een makkelijke keuze dus om de producten binnen onze menu’s te integreren. Al ruim 40% van onze klanten kiest voor vegetarisch of plantaardig en we verwachten dat dit de komende jaren met het oog op gezondheid, dierenleed en milieu alleen nog maar verder zal stijgen”, aldus Marjolein de Vlaam, chef en oprichter van Ekomenu.

Sinds kort staat de eerste maaltijd met een biologisch product van LikeMeat op het keuzemenu voor klanten van de maaltijdbox aanbieder die bij bestelling in de week van 2 mei bezorgd zullen worden. De naam LikeMeat zegt het al; dit vegan merk brengt plantaardige varianten van ‘vleesfavorieten’ op de markt, zonder in te leveren op smaak en textuur. Zo is bij Ekomenu deze week te kiezen voor pasta met rucola pesto, spinazie en de Like Chicken Bites. Vanaf nu zullen de vleesvervangers regelmatig worden ingezet in de maaltijden.

“We vinden het heel mooi om te zien dat zoveel klanten van Ekomenu al kiezen voor vegetarische of plantaardige maaltijden. Met de producten van LikeMeat hopen we bij te dragen aan de groei van dit aantal. Ekomenu is ideaal voor personen die minder vlees willen eten, maar niet goed weten hoe zij dit moeten aanpakken. Met de maaltijdboxen kan iedereen op gemakkelijke wijze kennismaken met hoe lekker plantbased kan zijn”, aldus Mick van Ettinger, General Manager Benelux van LIVEKINDLY Collective.