De Nederlandse consument vindt vanaf 2025 vriesverse edamame bonen van eigen bodem in de ruim 700 winkels van Jumbo in Nederland en België. Dit is het resultaat van de samenwerking tussen de supermarktketen en Nederlandse boeren. Het partnerschap start vandaag en wordt gestimuleerd vanuit Plant Protein Forward, een initiatief van Foodvalley NL, Rabobank en het Interprovinciaal Eiwitoverleg.

Edamame, een verse sojavariant, is van oorsprong een Aziatische boon en komt vaak terug in gerechten als poké bowls, maaltijdsalades en wraps. Meer en meer Nederlandse consumenten vallen voor de friszoete, nootachtige smaak en de hoge voedingswaarde: edamame zit vol eiwitten, vezels, vitamines en mineralen. De toenemende marktvraag maakt de teelt van de sojaboon ook voor Nederlandse boeren interessant. Mede dankzij de stimulans van Plant Protein Forward wordt het aantrekkelijker voor meer boeren om ook edamame te gaan telen. Plant Protein Forward wil de Nederlandse afzetmarkt voor eiwitrijke gewassen van eigen bodem vergroten.

Duurzame boon in de schappen

De Nederlandse edamame is duurzamer dan het Aziatische alternatief. Dit komt niet eens zozeer door de verminderde CO₂-uitstoot vanwege korter vervoer. In Azië gaat de teelt van de edamame boon helaas gepaard met ontbossing en hoog pesticidegebruik. Dat doen Nederlandse edamame boeren anders. En met dit initiatief dragen we bij aan het vergroten van de afzetmarkt voor Nederlandse boeren.

Ton van den Hoek, inkoop AGF bij Jumbo Supermarkten: “We zijn dan ook supertrots dat we als een van de grootste supermarktketens als eerste in Nederland vriesverse edamame boontjes van Nederlandse oorsprong kunnen aanbieden. We kunnen daardoor een hele grote groep klanten in onze winkels in Nederland en België enthousiast maken voor deze smaakvolle groene krachtpatser, die bovendien bijdraagt aan een eiwitrijk en plantaardig eetpatroon.”

Mogelijkheid van grotere oogst

Nederland is een uitstekende plek om bepaalde varianten van de sojaboon te telen, blijkt uit het onlangs gepresenteerde rapport ‘Proeftuin Dutch Edamame’. Hierin staan ervaringen met verschillende edamame-rassen en teeltomstandigheden. Dankzij de samenwerking met Jumbo – die zowel goede afzet als een eerlijke prijs garandeert – krijgen Nederlandse telers van edamame straks meer financiële stabiliteit. Daardoor kunnen ze investeren in technologie en landbouwpraktijken om hun oogst verder te vergroten en de verschillen in opbrengst uit hun velden te verkleinen.

Biodiverse en vruchtbare velden

“De edamame boon die ik verbouw, kan al in september worden geoogst”, vertelt akkerbouwer Harry Schreuder, één van de Flevolandse ketenpartners die meewerkten aan het rapport. “Dat past goed in mijn bouwplan. Bovendien maakt edamame dit bouwplan duurzamer.” De boon is namelijk een ‘vlinderbloemig gewas’, legt hij uit. “Hiermee vergroot ik de biodiversiteit. Daarnaast bindt het gewas stikstof en dat is goed voor de bodemvruchtbaarheid. Dankzij edamame heb ik minder kunstmest nodig, ook voor andere gewassen die ik later op hetzelfde perceel teel, zoals aardappelen, uien, tarwe, suikerbiet en peterselie.”

Meerwaarde via ketenversterker

Het officiële startsein voor de samenwerking tussen Jumbo en Nederlandse edamame telers klonk vandaag op Schreuders boerderij. Ook Wouter Staal was daarbij aanwezig. Deze duurzaamheidsadviseur speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van die samenwerking. “Via Plant Protein Forward zet ik me als ‘ketenversterker’ in om edamameboeren – op hun verzoek – te helpen de afzet van hun sojaboon te vergroten. Mijn ervaring met food retail en de verduurzaming van bedrijfsketens vulde de kennis van telers als Harry naadloos aan. Zo lukte het ons om de meerwaarde van de Nederlandse edamame boon heel tastbaar te maken voor Jumbo.”

Ook lupine- en veldbonenmeel

Plant Protein Forward wil boeren de komende jaren blijven ondersteunen. Zowel bij hun opschaling en professionalisering als bij het stimuleren van hun afzetmarkt. Daarbij gaat het niet alleen om de Nederlandse edamame-keten, maar ook om minstens vijf andere eiwitrijke gewassen. Ketenversterkers zijn hiermee aan de slag om grote Nederlandse afnemers ook te interesseren in lupine- en veldbonenmeel van eigen bodem. Plant Protein Forward hoopt dat het edamame-voorbeeld daarbij navolging krijgt; dat iedereen ook in die ketens commercie en duurzaamheid hand in hand laat gaan.