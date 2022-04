Stijl is te huur. Want eerder deze maand introduceerde de Bijenkorf onder de naam de Stijlstudio een nieuwe groene service in de winkel in Rotterdam: de verhuur van gelegenheidskleding voor bijvoorbeeld een bruiloft, een gala of een belangrijk zakelijk gesprek.

Je vindt de Bijenkorf Stijlstudio op de eerste etage van de Bijenkorf Rotterdam, waar een zorgvuldig geselecteerde collectie van merken als Ted Baker, Maje en L.K. Bennett in meerdere maten te huur is, naast unieke designerjurken van o.a. REDValentino, Alexander McQueen en Balmain, en tassen van Coach, Chloé en Jacquemus. De Bijenkorf breidt deze nieuwe duurzame service vanuit Rotterdam in de loop van het jaar mogelijk verder uit met andere kledingstukken, accessoires, winkels en mogelijkheden.

Makkelijk en duurzaam

Wie iets zoekt voor een bijzondere gelegenheid kan terecht bij de Bijenkorf Stijlstudio, maar ook wie gewoon eens zin heeft in iets anders zonder meteen iets nieuws te kopen. Een makkelijke manier om eens iets te dragen dat anders onbereikbaar zou zijn, of om wat vaker iets anders te dragen – zonder miskoop. De prijzen variëren van 45,- tot 500,- voor een standaard huurtermijn van vier dagen, inclusief (duurzaam) reinigen en retourneren.

“Met de Stijlstudio willen wij dat klanten zich op een duurzame manier bijzonder kunnen voelen. De uitdagingen op het gebied van duurzaamheid zijn groot en alleen door creatieve oplossingen kunnen wij samen met onze klanten en merken de mode-industrie duurzamer maken” aldus Marjolijn Meynen, Directeur Klant, Creativiteit en Communicatie bij de Bijenkorf

De toekomst is groen

Vorig jaar introduceerde de Bijenkorf in het kader van hun duurzaamheidsstrategie De Toekomst is Groen ook al een aantal groene services, waaronder verhuur van serviesgoed, verkoop van vintagekleding, kledingreparatie en navulbare verpakkingen. Met de verhuur van kleding wil het warenhuis verder bijdragen aan de vermindering van de milieu-impact van de mode-industrie.

Zeven dagen per week geopend

Alle informatie en een impressie van het aanbod staat op de website van de Bijenkorf. De Bijenkorf Stijlstudio op de afdeling damesmode op de 1e etage van de Bijenkorf Rotterdam is elke dag geopend tijdens de normale winkeltijden. Op donderdag t/m zaterdag is een beauty-expert aanwezig voor gratis advies en touch-ups.