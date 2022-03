Het Nederlandse Big Ass Battery ontwikkelde de eerste grootschalige batterij die 100% brandveilig is, drie keer kleiner is dan de concurrentie en 15 tot 30 jaar meegaat. Het jonge bedrijf biedt hiermee een efficiënte oplossing voor actuele uitdagingen: een overvol stroomnet dat miljarden kost, capaciteitsproblemen door jarenlange wachtlijsten bij netbeheerders en de verduurzaming in het bedrijfsleven. Bedrijven kunnen ook een verdienmodel koppelen aan het gebruik van de Big Ass Battery.

Big Ass Battery opent aankomende maand de deuren van haar fabriek in Nuenen, waar zij batterijen maakt met een extreem hoge energiedichtheid, waardoor de afmetingen beperkt blijven. Met een 1,5 MWH batterij in een 10 foot container past de Big Ass Battery op een standaard parkeerplaats, terwijl verglijkbare batterijen er minimaal drie nodig hebben.

Continuïteit in stroom

Met een Big Ass Battery voorziet een bedrijf in een stabiele stroomvoorziening en is het verzekerd van voldoende capaciteit bij groei of in geval van stroomuitval. Door het overvolle elektriciteitsnetwerk is de continuïteit namelijk steeds meer onzeker. De grote batterij kan overtollige energie tijdens pieken opslaan en bij tekorten weer terug leveren zodat het een bijdrage levert aan het in balans brengen van het energienetwerk.

Verdienmodel

Naast continuïteit en balans biedt de batterij nog een ander financieel voordeel. Wanneer een bedrijf zelf groene energie opwekt, kan de batterij de energie desgewenst ook verhandelen op de energiemarkt.

Made in Holland

De Big Ass Battery wordt volledig in Nederland geproduceerd. Het bedrijf richt zich in eerste instantie op de Europese markt. Een van de eerste modellen zal vanaf volgende maand in gebruik zijn bij een wegenbouwproject langs de A16.