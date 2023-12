Accell Group, Europese marktleider op het gebied van fietsen, onderdelen en accessoires, en scale-up bedrijf Refurb Battery gaan hun samenwerking verder uitbreiden en intensiveren. Dit volgt op een succesvolle pilot waarbij 5.000 afgedankte elektrische fietsaccu’s werden hergebruikt, wat de afgelopen maanden heeft geleid tot de vermindering van CO2 uitstoot met meer dan 100 ton. Refurb Battery is een Nederlandse scale-up die circulaire energieopslagsystemen ontwikkelt op basis van gebruikte Lithium batterijcellen.

Jonas Nilsson, Chief Operating Officer bij Accell Group: “Als toonaangevende Europese fabrikant van e-bikes, levert Accell een bijdrage aan de maatschappij door het aanbieden van een duurzame mobiliteitsoplossing. Door een tweede leven voor batterijen mogelijk te maken, worden onze producten nog duurzamer en realiseren we een lagere carbon footprint voor onze e-bikes. Naast deze duurzame oplossing werken we ook met Refurb Battery aan het uitwisselen van gegevens en inzichten om de levensduur, inzameling en hergebruik van fietsaccu’s verder te verbeteren. Hiermee kan de circulariteit van de gehele fietsaccu in de toekomst verder worden vergroot. Wij zijn trots dat Refurb Battery onze partner is op deze reis die we nu verder uitbreiden door Europa. Om onze ambitieuze agenda kracht bij te zetten, nodigen we andere fietsfabrikanten van harte uit op onze reis.”

Marty Smits, oprichter van Refurb Battery: “Accell Group is vanaf 2020 een betrokken partner die samen met ons in kaart heeft gebracht hoe we batterijcellen uit fietsaccu’s een tweede leven kunnen geven. Nu nemen we samen de stap om in Europa zoveel mogelijk cellen veilig te hergebruiken.”

Accell Group en Refurb Battery startten de samenwerking om een duurzame bijdrage te leveren aan de eliminatie van de groeiende hoeveelheid li-ion afval. In de afgelopen periode heeft Refurb Battery meer dan 5.000 gebruikte e-bike accu’s met een totaalgewicht van meer dan 16 ton beoordeeld, waaruit meer dan 100.000 batterijcellen nu kunnen worden hergebruikt. Door hergebruik wordt niet alleen li-ion afval verminderd en worden schaarse grondstoffen bespaard, maar neemt ook de CO2-uitstoot af die zou ontstaan bij de productie van nieuwe batterijcellen. In het geval dat deze batterijcellen nieuw geproduceerd zouden moeten worden, zou de uitstoot meer dan 100 ton CO2 bedragen.