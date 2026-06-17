Ook in 2025 heeft Koninklijke Grolsch belangrijke vooruitgang geboekt op het gebied van duurzaam en verantwoord ondernemen. Dit blijkt uit de duurzame highlights over 2025 die de brouwer vandaag publiceert. Naast projecten op het gebied van logistiek, water, energie en verpakkingen bleef Grolsch zich inzetten voor maatschappelijke betrokkenheid, veiligheid en verantwoord alcoholgebruik.

Eén van de meest in het oog springende prestaties in 2025 is het behalen van de derde Lean & Green-ster door Grolsch en De Klok Dranken. Deze erkenning benadrukt de structurele reductie van CO₂-uitstoot in de logistieke keten. Door onder meer een nieuw duurzaam distributiecentrum, slimmere routeplanning, intermodaal vervoer en efficiënter gebruik van materiaal en transportmiddelen zetten beide organisaties verdere stappen richting duurzamer transport. Met deze derde ster bevestigen zij hun voortrekkersrol binnen de Nederlandse drankenindustrie: vele kleine verbeteringen samen maken een grote impact.

Stappen richting circulariteit

Water blijft een essentieel thema voor de brouwer. In 2025 behaalde Grolsch een waterefficiëntie van 3,67 hl/hl door het verbruik 8% te reduceren en groeide de Twentse Golf-water community naar meer dan 750 leden. Daarnaast leverde de groengasinstallatie op het brouwerijterrein 630.000 Nm³ groengas, goed voor het gasverbruik van circa 395 huishoudens.

Maatschappelijke betrokkenheid en welzijn

Binnen het vrijwilligersprogramma Tijd voor Elkaar staken 127 collega’s de handen uit de mouwen, goed voor 616 uur vrijwilligerswerk verdeeld over 21 projecten. Ook werd een cheque van € 13.000, -overhandigd aan Stichting Goal. Met de Stop for Safety & Wellbeing-dag stond de organisatie daarnaast uitgebreid stil bij veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer.

Highlights 2025

Naast het behalen van de derde Lean & Green ster, het verder bouwen aan de water community en de verschillende maatschappelijke activiteiten heeft Grolsch meer mooie resultaten behaald op het gebied van Duurzaam & Verantwoord Ondernemen. Een paar highlights:

In lijn met het transitieplan naar volledig elektrisch transport werden drie nieuwe elektrische trucks in gebruik genomen. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet richting emissievrije distributie.

Sinds 1 april 2025 zijn alle fustenkapjes gemaakt van gerecycled plastic. Daarnaast is in samenwerking met verschillende partijen in de keten het SKILLS-project gestart om de keten voor LDPE-folie voor blikpallets circulair te maken.

Duurzame highlights

Wil je de duurzame highlights over 2025 bekijken? Kijk dan op de website van Koninklijke Grolsch of bekijk de visual hieronder.