Interface, Inc., wereldleider op het gebied van vloeroplossingen en duurzaamheid, publiceert vandaag het Impact Report 2025. Het rapport laat de voortgang van het bedrijf zien op het gebied van de ESG-pijlers: milieu (environmental), samenleving (social) en bestuur (governance). Het toont bovendien hoe verantwoorde bedrijfsvoering, investeringen in mensen en cultuur en structurele klimaatprestaties kunnen leiden tot langetermijnwaarde en positieve impact.

Het rapport belicht de ESG-aanpak van Interface:

Milieu: uitvoering van de ‘all in’-strategie richting het ambitieuze klimaatdoel om tegen 2040 CO₂-negatief te zijn, door zoveel mogelijk uitstoot te vermijden, te verminderen en meer CO₂ dan ooit op te slaan.

Samenleving: cultiveren van een waardegedreven cultuur, ter bevordering van een veilige en gezonde omgeving voor alle medewerkers en ter ondersteuning van werk- en woongemeenschappen.

Bestuur: koersvast ethisch en verantwoord zakendoen en groei realiseren voor alle stakeholders.

Laurel Hurd, CEO van Interface: “2025 was een recordjaar voor Interface, met de hoogste netto-omzet ooit. Ons Impact Report laat zien wat mogelijk is wanneer verantwoord ondernemen en sterke resultaten hand in hand gaan. Al meer dan 50 jaar runnen we ons bedrijf met een duidelijk doel. We creëren positieve impact voor onze medewerkers, onze aandeelhouders, onze klanten en voor de aarde. Met het oog op de toekomst blijven we inzetten op het vergroten van die impact en het versterken van onze voorbeeldfunctie.”

Interface behaalde in 2025 de volgende resultaten:

Significante CO₂-reducties binnen alle producttypen, waardoor de totale CO₂-voetafdruk van het productportfolio 4% lager ligt dan een jaar eerder.

Toevoeging van afgevangen CO₂ aan de productieprocessen voor tapijttegels om de CO₂-voetafdruk te verlagen en meer CO₂ op te slaan

Introductie van het eerste CO₂-negatieve prototype voor rubbervloeren, cradle to gate (gemeten vanaf de winning van de grondstoffen tot het moment dat het product de fabriek verlaat). Afhankelijk van de locatie zijn er nu meer dan 450 CO₂-negatieve vloeropties beschikbaar.

Post-consumer gerecycled materiaal is nu eenvoudiger op te nemen in tapijttegelbackings, hierdoor is extra vooruitgang geboekt op het gebied van circulariteit.

Vermindering van 2% van Scope 3 upstream-uitstoot afkomstig van ingekochte goederen en diensten ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit is een substantiële daling binnen de grootste emissiecategorie van het bedrijf, waarbij het gaat om de indirecte CO₂-uitstoot die is ontstaan bij leveranciers en producenten voordat deze ingekochte goederen en diensten Interface bereiken.

Betere verankering van duurzaamheid in het inkoopproces via rijpheidsbeoordelingen van leveranciers op het gebied van CO₂.

Uitbreiding van feedbackprocessen voor medewerkers en cultuurontwikkeling, via pulsonderzoeken en cultuurcoaching.

Investering in leiderschapsontwikkeling om de continue groei en capaciteiten van het internationale leadershipteam te versterken.

Het Impact Report 2025 biedt transparantie over de milieu-impact van het bedrijf, waaronder de CO₂-voetafdruk per producttype, het gebruik van gerecyclede, biobased materialen en afgevangen CO₂, het gebruik van hernieuwbare energie, uitgebreide data over medewerkers en demografische gegevens. Het rapport is opgesteld conform erkende standaarden voor transparante verslaglegging en sluit aan bij het Global Reporting Initiative (GRI), de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) en de Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).