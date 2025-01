Mosa Meat is verheugd om een ​​belangrijke mijlpaal in haar missie om het wereldwijde voedselsysteem te hervormen aan te kondigen: ze hebben de eerste aanvraag voor Novel Foods ingediend bij de Europese Commissie (EC) voor hun gekweekte rundervet. Dit is niet alleen de eerste aanvraag van Mosa Meat voor markttoelating in de Europese Unie, maar ook de eerste aanvraag voor gekweekt rundvlees in de geschiedenis van de EU.

Waarom gekweekt vet?

Het besluit van Mosa Meat om te beginnen met gekweekt vet is gebaseerd op de unieke regelgevingsstructuur in Europa. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Singapore, waar hele producten worden beoordeeld, beoordeelt de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) elk nieuw ingrediënt afzonderlijk. Gekweekt vet is van cruciaal belang om de smaak, het aroma en het mondgevoel te leveren die mensen verwachten van rundvlees van hoge kwaliteit, waardoor het een logische eerste stap is om gekweekt rundvlees aan consumenten te introduceren.

“Vet is de ziel van smaak en we hebben een ingrediënt ontwikkeld dat de rijke culinaire ervaring levert die consumenten verwachten van conventioneel rundvlees. Deze innovatie verbetert niet alleen onze Mosa Burgers, maar heeft ook het potentieel om plantaardige producten te verbeteren, die vaak moeite hebben om de volledige sensorische ervaring van vlees te evenaren.” — Maarten Bosch, CEO van Mosa Meat

De gouden standaard in voedselveiligheid

Het Novel Foods-kader van de EU wordt algemeen beschouwd als een wereldwijde gouden standaard voor voedselveiligheid en -kwaliteit. Om aan deze strenge eisen te voldoen, hebben we nauwgezet gewerkt aan het samenstellen van een robuuste dataset:

het dossier telt bijna 1.000 pagina’s.

er zijn 450 monsters verwerkt en 652 analytische documenten beoordeeld.

er is samengewerkt met zes geaccrediteerde laboratoria, 23 nieuwe analytische methoden ontwikkeld en 148 parameters per batch geanalyseerd.

In totaal hebben meer dan 10 fulltime-medewerkers van Mosa Meat bijna twee jaar aan dit dossier gewerkt.

Het duurde zeven opeenvolgende dagen om alle documenten in het EC-portaal te uploaden.

“Deze monumentale inspanning omvatte gegevensverzameling en -analyse van het hoogste niveau. Zodra ons dossier de geldigheidscontrole door de Europese Commissie heeft doorstaan, wordt het doorgestuurd naar de EFSA voor een grondige risicobeoordeling. Naar verwachting zal dit ongeveer 18 maanden duren.”