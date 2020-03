Beyond Meat® introduceert zijn nieuwe, meatier plantaardige Beyond BurgerTM bij IKEA

Beyond Meat®, leider in plantaardig vlees, kondigt vandaag de introductie aan van de nieuwe, meatier Beyond BurgerTM bij IKEA in Amsterdam en Amersfoort. De Beyond Burger is gemaakt van plantaardige ingrediënten en bevat geen GMO’s, soja of gluten, en maakt zijn Nederlandse debuut gedurende een testperiode van acht weken bij IKEA in Amsterdam en Amersfoort.

“In lijn met onze missie Eat What You Love™ willen wij consumenten laten genieten van hun favoriete gerechten met de voordelen van plantaardige eiwitten, en zijn we heel enthousiast om klanten bij IKEA in Amsterdam en Amersfoort kennis te laten maken met de heerlijke smaak en textuur van de nieuwe Beyond Burger,” aldus Bram Meijer, Regional Marketing Director EMEA van Beyond Meat. “Ons doel is om plantaardige eiwitten toegankelijker te maken en we zijn er trots op dat we dit doel kunnen bereiken in samenwerking met IKEA, ’s werelds grootste bedrijf in meubelen en woonartikelen, die ook streven naar een duurzamer leven.”