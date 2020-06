Beyond Meat® breidt lokale productiemogelijkheden uit in Europa met opening van Zandbergen’s co-productiefaciliteit in Zoeterwoude

Productie in de nieuwe co-productiefaciliteit van Zandbergen bevat ook de nieuwe verpakking van zowel de Beyond Burger als de Beyond Sausage die beiden binnenkort beschikbaar zijn in EMEA. Deze lichtere en duurzamere verpakking sluit aan bij Beyond Meat’s aandacht voor duurzaamheid. De nieuwe verpakking is voorzien van volledig recyclebare bakjes en bevat 30% minder materiaal, door het verminderen van gebruik van papier en plastic.

Een andere mijlpaal voor Beyond Meat deze week is de aankoop van de eerste productiefaciliteit in Europa, gevestigd in Enschede. Deze fabriek, in bezit van Beyond Meat zelf, is de eerste buiten Missouri (VS) die de innovatieve aanpak van Beyond Meat toepast op de bewerking van plantaardige eiwitten – de eerste stap in het productieproces. De nieuwe faciliteit van Beyond Meat zal naar verwachting eind 2020 operationeel zijn, waardoor – voor het eerst – end-to-end productie in Europa mogelijk wordt.

“Deze nieuwe investering in productiecapaciteit onderstreept dat we ons voortdurend inspannen om wereldwijde markten te bedienen“, aldus Ethan Brown, oprichter en CEO van Beyond Meat. “Onze nieuwe faciliteit in Enschede zal niet alleen de productie dichter bij de consument brengen, wat een investering is in de markten en gemeenschappen waar we leveren, maar zal ons naar verwachting ook in staat stellen om gebruik te maken van een lokale supply chain. Hierdoor zijn we in staat onze kostenstructuur en de duurzaamheid van onze activiteiten te verbeteren. We zijn zeer blij met deze volgende stap in het aanbieden van de voedings- en milieuvoordelen, dat plantaardig vlees de Europese consument brengt.”

“Nu de vraag naar plantaardige eiwitten, en met name Beyond Meat producten, in Europa en het Midden-Oosten toeneemt komt de officiële opening van deze co-productiefaciliteit in Zoeterwoude op het juiste moment“, aldus Adriaan Figee, Chief Commercial Officer van Zandbergen World’s Finest Meat.

De nieuwe co-productiefaciliteit van Zandbergen zal naar verwachting een minder zware impact hebben op het milieu en beschikt over de nieuwste technologie op het gebied van bouw en productie: