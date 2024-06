Van 20 tot en met 26 juni organiseert Bever voor de tweede keer de Buitenmens-veiling. De veiling, waarvan de totale opbrengst wordt gedoneerd aan de Waddenvereniging, bestaat uit elf unieke Buitenmens-items. Er kan geboden worden op jassen, vesten, tassen en zelfs hoeden, allemaal gemaakt van gerecyclede – bij Bever ingeleverde – kleding en producten die in het Bever-atelier zijn omgetoverd tot handgemaakte en unieke stukken.

Tweedehands items zijn tof, uniek en functioneel

Met de Buitenmens-veiling wil de buitenwinkel niet alleen geld ophalen voor de bescherming, het behoud en herstel van ons prachtige Unesco Werelderfgoed, de Waddenzee, maar ook Nederlanders laten zien dat tweedehands items tof, uniek en functioneel kunnen zijn. Bever wil hiermee de gedachte veranderen dat tweedehands niet aantrekkelijk is, en laten zien dat gerecyclede materialen een tweede leven verdienen.

57.000 kilo aan kleding en producten hebben al een tweede kans gekregen

In het afgelopen jaar is er bij Bever al meer dan 57.000 kilo aan kleding en producten ingeleverd. Meer dan 13% hiervan heeft al een tweede kans gekregen door ofwel na onderhoud en reparatie opgenomen te worden in de 2e Buitenkans-collectie, of door als nieuwe grondstof gebruikt te worden in de Buitenmens-collectie. Zoals een nieuwe tas gemaakt van een oude tent, een versleten jeans die terugkomt als T-shirt en een beanie gemaakt van een ingeleverde wollen trui. “Afval in een nieuw jasje. Gegarandeerd klaar voor ieder buitenavontuur en ze zien er nog gaaf uit ook”, aldus Linde Leeuwenburg, Marketeer duurzaamheid & services bij Bever.

Collectie geïnspireerd op de Waddeneilanden

Ieder item uit de Buitenmens-collectie is al bijzonder, maar lang niet zo uniek als de items die nu zijn opgenomen in de Buitenmens-veiling. Om zo veel mogelijk geld op te halen voor de Waddenvereniging hebben reparatie-experts Caroline en haar collega’s een speciale collectie gemaakt van items die zijn geïnspireerd op de Waddeneilanden. Zoals bijvoorbeeld het Parel-vest waarvan de stofbewerking van de zakken is geïnspireerd op de golven van de zee en de Halvezool-tas die een speciale ruimte heeft voor extra schoenen en met een handige regenhoes voor modderige stappers komt. Bieden op de items kan per € 2. Bever verdubbelt uiteindelijk de totale veilingopbrengst.

Extra kavel: ontbijt op het wad

Wouter van der Heij, directeur bij de Waddenvereniging, geeft aan heel blij en trots te zijn op de speciale collectie en veiling die Bever voor hen organiseert. Van der Heij: “We zijn als vanzelfsprekend dankbaar dat Bever, na het succes van de vorige veiling, nu voor de Waddenvereniging heeft gekozen. Ons kwetsbare Waddengebied verdient bescherming, en om dat te realiseren kunnen wij alle hulp gebruiken, ook die van Bever en van alle mensen die ons nu kunnen steunen door te bieden op een van deze prachtige items. Mocht je geen interesse hebben in een van de kledingstukken, je kunt ook bieden op een unieke belevenis in het Waddengebied! Op zaterdag 29 juni viert de Waddenvereniging in samenwerking met Visit Wadden 15 jaar Unesco Waddenzee Werelderfgoed door op verschillende dijken verspreid over het Waddengebied een ontbijt aan te bieden. Via de veilingsite kan geboden worden op de állerlaatste plekken op de dijk bij Dijkmanshuizen, Texel. Uitkijkend over het wad geniet je van een tafel vol lokale producten. Een gids van de Waddenvereniging neemt je mee in een verhaal over Werelderfgoed Waddenzee. Vier je met ons mee?”