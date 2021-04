Bever lanceert eigen circulaire Buitenmens-kledingcollectie

Buitenwinkel Bever lanceert vandaag op Earth Day zijn eerste eigen duurzame kledingcollectie. De Buitenmens-collectie, geproduceerd door partner Blue LOOP Originals, bestaat uit 100 procent duurzaam materiaal en is gemaakt van kleding die is ingezameld in de 42 Bever-winkels. Bij de productie van de kleding worden zo min mogelijk schadelijke stoffen gebruikt en dat is nog niet alles: voor iedere bestelling plant Bever een boom in Nederland of in het buitenland.

Eerbetoon aan de buitenmens

De kledingcollectie is volgens Bever en Blue LOOP Originals een eerbetoon aan, zoals de naam al zegt, de buitenmens. Voor dames en heren zijn er drie verschillende shirts met daarop een ‘typische Bever-print’. De eerste is een wandelschoen, de tweede is een Erdmann Schmidt-tent, een iconisch tentenmerk waar Bever ooit mee is samengegaan. De derde variant toont een verzameling producten die een belangrijke rol spelen in de historie van Bever. Dit najaar wordt de collectie uitgebreid met nieuwe items waaronder truien en mutsen.

Een tweede leven

Albert Scholte, CEO Bever, over de collectie: “Duurzaamheid staat bij Bever hoog in het vaandel en speelt een hoofdrol in alle beslissingen die we nemen. Het is fantastisch om te zien dat we nu een jaar na het introduceren van ons outdoor-recycleprogramma de eerste collectie kunnen presenteren. Voor alle ingeleverde items hebben we samen met onze partners een passende oplossing gezocht. Doel hierbij is de ecologische voetafdruk tot een minimum te beperken en een tweede leven van de spullen te garanderen. Ik ben blij dat we op deze wijze onze bijdrage aan een duurzamere wereld kunnen vergroten zodat ook volgende generaties van buiten kunnen genieten.”

Duurzaam productieproces

De productie van de gerecyclede kledingcollectie is een langdurig proces geweest, legt Ron van de Wiel, oprichter van Blue LOOP Originals, uit: “Zodra mensen bij Bever hun kleding en materialen inleveren, start het recycleproces. Alle spullen worden gesorteerd in het Bever-distributiecentrum. Kleding en schoenen in goede staat gaan naar ontwikkelingslanden. Voor de overige, niet-herbruikbare spullen worden verschillende recyclingroutes verkend. De basis van deze collectie bestaat voornamelijk uit ingeleverde jeans en wollen producten die op duurzame wijze zijn verwerkt. De collectie is 100 procent natuurlijk, zonder plastic en polyester, zodat ook deze kleding op termijn via een ander procedé opnieuw kan worden gerecycled.”

Cirkel weer rond

Naast het recycleprogramma kondigt Bever ook een nieuw duurzaamheidsinitiatief aan: een samenwerking met Trees for All. Voor elk verkocht T-shirt uit de Buitenmens-spring/summer 2021-collectie plant Bever via Trees for All een boom in Nederland of in een duurzaam bosproject in een ontwikkelingsland. Albert Scholte: “Met het planten van een boom geef je iets terug aan de natuur, zo proberen we de cirkel weer rond te maken. Want buiten is goed voor ons. Daarom zij wij ook goed voor buiten!”

Bekijk hier de complete collectie: https://www.bever.nl/c/ uitgelicht/liefde-voor-buiten/ buitenmens-collectie.html