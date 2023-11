Buitenwinkel Bever maakt vandaag bekend dat ze zich blijven verzetten tegen Black Friday. Voor het derde jaar op rij organiseren ze vrijdag 24 november ‘For Future Fridays’. In plaats van consumenten met kortingen te verleiden om nog meer producten aan te schaffen, zet de retailer zich in om consumenten te inspireren langer met producten te doen en daardoor minder bij te dragen aan de afvalberg.

Wegens succes is de actie uitgebreid

Door het grote succes van de eerdere edities , maakt Bever bekend de actie dit jaar uit te breiden naar 37 winkels in Nederland. Consumenten kunnen in de winkels terecht voor een uitgebreide check en een gratis onderhoudsbeurt van hun wandelschoenen. Nieuw dit jaar zijn de onderhoudclinics waarin Buitenexperts consumenten leren hoe ze zélf goed voor hun producten kunnen zorgen. Van het onderhouden van schoenen tot het plakken van gaatjes in outdoorjassen. Door consumenten uit te leggen hoe ze zelf beter met hun producten om kunnen gaan, wil de buitenwinkel mensen helpen te consuminderen.

“Het repareren van een klein gaatje in een outdoorjas is echt makkelijker dan veel mensen denken. Door het samen met klanten te doen, geven we hen het vertrouwen dat ze het de volgende keer ook zelf kunnen doen. En kunnen we het niet samen ter plekke repareren? Dan sturen we het op naar ons reparatieatelier. Speciaal voor For Future Fridays geven we vijftig procent korting op grotere reparaties.”, aldus Caroline Schumacher, Reparatie Expert Bever.

Gedragsverandering

Albert Scholte, CEO Bever: “Met al onze duurzame initiatieven zetten we in op gedragsverandering van de consument op de lange termijn. Dat is niet iets wat je bereikt door één dag in het jaar te strijden tegen overconsumptie, maar door je iedere dag hiervoor in te zetten. Door klanten zelf een rol te geven bij onderhoud en reparatie, hopen we een gedrangsverandering teweeg te brengen. We hopen dat mensen beter gaan nadenken over hun eigen bijdrage aan de textiel-afvalberg en hoe ze die kunnen verkleinen door in de toekomst duurzamere keuzes te maken. En daar helpen we ze graag bij.”

Bever als inspiratiebron

Bever hoopt dat er dit jaar nog meer duurzame alternatieven op Black Friday worden aangekondigd. Scholte: “Kijkend naar de Black Friday-acties die vorig jaar zijn georganiseerd, hebben we duidelijk andere retailers geïnspireerd. En daar zijn we heel blij mee. Ik hoop dat er dit jaar meer zullen volgen. Elke stap telt, klein of groot, van iedereen. Buiten heeft ons nodig!”