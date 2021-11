Beter Bed Holding deelt duurzaamheidsstrategie: Beter Slapen, Beter Leven

Beter Bed is sinds de jaren ‘80 de eerste landelijke slaapspecialist in Nederland en is, mede door de jarenlange ervaring, bewust van de trends in de samenleving, de behoeftes en wensen van consumenten en het belang van slaap ten behoeve van een “Beter Leven”. Als marktleider in het slaapdomein wil Beter Bed Holding graag een voorbeeld zijn in het verduurzamen van de producten en de bedrijfsvoering. Dit is uitstekend te combineren met het verbeteren en objectiveren van; 1) het slaapadvies met behulp van technologie, 2) het ontwikkelen van nieuwe business modellen zoals Leazzzy waarin al die componenten worden gecombineerd en 3) het zorgdragen voor het welzijn van partners en medewerkers die in onze keten participeren.

“Na uitvoerig onderzoek onder klanten, medewerkers, leveranciers en partners, waaronder externe specialisten, hebben we onze duurzaamheidsstrategie gestructureerd in drie aandachtgebieden (1) Onze Belofte, (2) Mens en (3) Product.” vertelt Jaap Westland Programmamanager Duurzaamheid en Innovatie:

Onze Belofte



Iedereen de beste slaapkwaliteit bieden om de algehele gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren door innovatieve oplossingen aan te bieden en duurzame keuzes voor onze klanten en voor onszelf te stimuleren.

Mens



Maatschappelijke impact leveren door de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers en onze partners in de keten te waarborgen, hen de beste werkplek te bieden en samen te werken om onze normen en doelstellingen te realiseren.

Product



De impact op het milieu minimaliseren door in samenwerking met onze leveranciers gebruik te maken van duurzame materialen om hergebruik en recycling van producten en verpakkingen te realiseren waarmee we de transitie naar een meer circulaire productpropositie inzetten.

“Dit is geen overbodige luxe”, vertelt Jaap Westland. “Er is nog steeds veel werk aan de winkel. Zo worden in Nederland jaarlijks 1,6 miljoen matrassen afgedankt. Wij willen voorkomen dat deze matrassen in de verbrandingsoven belanden. Daarom zetten we in op ‘groen’, met de ambitie dat tegen 2028 driekwart van alle matrassen wordt gerecycled. Om dat te bereiken, hebben we de krachten gebundeld met Matras Recyling Nederland. Met elkaar willen we mensen stimuleren hun oude matras in te leveren bij een gecertificeerd recyclingbedrijf en ervoor zorgen dat zo veel mogelijk matrassen een tweede leven krijgen.”

Een kort overzicht van verschillende geïmplementeerde initiatieven.

In de afgelopen jaren heeft BBH verschillende duurzaamheid-gerelateerde initiatieven in gang gezet en is er al veel bereikt: