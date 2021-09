Beter Bed Holding introduceert circulaire ‘Sleep-as-a-Service’

Beter Bed Holding N.V. (BBH) kondigt aan dat Beter Bed, haar Benelux-merk, een nieuwe propositie introduceert: Leazzzy, Beter Bed’s slaap abonnement. Deze volgende stap in de abonnementsmarkt past in de strategie van BBH om haar focus op innovaties en de ontwikkeling van Sleep-as-a-Service. Dit circulaire abonnementsmodel heeft ook veel duurzaamheidsvoordelen.

Slaap zacht, doe mee met Leazzzy

Met Leazzzy betreedt Beter Bed de abonnementsmarkt. Via een maandelijkse betaalmethode kunnen klanten abonneer u op een hoogwaardige boxspring. Met dit aanvullende businessmodel boort Beter Bed een nieuwe klantsegment: klanten die kiezen voor maandelijks betaalgemak, zorgeloos slapen en extra diensten tijdens de abonnementsperiode. Leazzzy gaat het klantenbestand van Beter Bed uitbreiden door die vast te leggen klanten die liever niet een eenmalige investering doen, maar wel het belang van een goede nachtrust waarderen. Dit innovatieve concept wordt op de markt gebracht via een nieuw online platform: www.leazzzy.nl. Het platform stelt klanten in staat om meer informatie over de service te vinden en direct een boxspring-lease aan te vragen abonnement. Leazzzy wordt mogelijk gemaakt door Beter Bed en zal daarom worden getoond in de Beter Bed-winkels, en de eerste vind je in de belevingswinkel in Groningen. Vanuit de fysieke winkel wordt de klant begeleid via een QR-code naar het online platform, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de kracht van een omnichannel klant reis.

Abonnement en duurzaamheid

Ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid biedt het abonnementsmodel aanzienlijke voordelen. Door het ophalen en verwijderen van het product na de abonnementsperiode (als onderdeel van de overeenkomst) wordt het product voordat aan het einde van zijn levensduur komt, en dus als afval belandt, tot een minimum beperkt. Tegelijkertijd biedt dit de mogelijkheid om de refurbishment-, hergebruik- en recyclemogelijkheden te verkennen en te garanderen de best mogelijke oplossing in lijn met de MVO-strategie van BBH.

John Kruyssen, CEO van BBH: “Leazzzy is een abonnementsmodel dat een langdurige, dynamische klant opbouwt relaties. Hierdoor kunnen we aanvullende diensten leveren om de slaapkwaliteit tijdens het abonnement te verbeteren punt uit. Het betaalgemak van Leazzzy zorgt ervoor dat “slaap beter, leef beter” in een passend formaat beschikbaar is voor iedereen. We zijn blij om deze propositie toe te voegen aan ons huidige aanbod, omdat we de positieve impact kennen van een goede nachtrust op de gezondheid en het welzijn van mensen.”