Met groot genoegen bekroont de jury Bénédicte Ficq als de “Dwarsdenker van het Jaar” 2023. Haar juridische moed en vastberadenheid om de reuzen van onrechtvaardigheid te trotseren, met een constante focus op de bescherming van mens en milieu, hebben een onuitwisbare indruk achtergelaten op elk lid van de jury. Ficq heeft niet alleen in de rechtbank gestreden, maar heeft een pad geëffend voor het dwarsdenken in de strijd voor gerechtigheid en duurzaamheid.

Waarom Bénédicte Ficq de Ultieme Dwarsdenker is



Ficq belichaamt de essentie van dwarsdenken door haar onconventionele benadering van juridische kwesties. Haar vermogen om niet alleen de wet te volgen maar ook de wet te herschrijven, getuigt van een dwarsdenker die niet bang is om tegen de stroom in te roeien voor het grotere goed. Ze heeft laten zien dat het mogelijk is om binnen het juridische kader te opereren en tegelijkertijd nieuwe wegen te banen.

Bénédicte Ficq heeft als strafrecht advocate meerdere unieke zaken bepleit, waaronder de zaak tegen de tabaksindustrie, Tata Steel en Chemours. Haar onconventionele aanpak, gecombineerd met haar vastberadenheid, heeft haar meerdere malen uitgeroepen tot beste vrouwelijke strafpleiter. Deze erkenning getuigt van haar vermogen om dwarsdenken niet alleen te omarmen maar ook effectief toe te passen binnen het strafrechtelijk domein.

Runners-up: Amina Hussen en Jessica den Outer

Jessica den Outer, de eerste runner-up, wordt erkend voor haar grensverleggende project ‘Maas in de Wet’. Den Outer heeft niet alleen de juridische wereld wakker geschud, maar heeft ook de Maas zelf als een rechtspersoon op de kaart gezet. Haar innovatieve benadering van milieurecht en haar vermogen om een breder publiek te betrekken, weerspiegelen een buitengewone inzet voor het bevorderen van dwarsdenken in de maatschappij.

Jessica’s boeiende verzameling wereldwijde casestudy’s over Rechten voor de Natuur in ‘Rechten van de Natuur’ en haar leiderschap in de petitie ‘Maas in de Wet’ tonen haar toewijding aan de bevordering van ecologisch bewustzijn en duurzaamheid. Ze ontving voor haar inspanningen een prestigieus Duurzaam Lintje op Duurzame Dinsdag.

Amina Hussen wordt geëerd als de tweede runner-up voor haar oprichting van Krachtvrouwen Oude Westen, waarbij ze niet alleen eenzaamheid bestrijdt, maar ook een krachtige boodschap van empowerment verspreidt onder vrouwen in Rotterdam. Haar persoonlijke reis en vastberadenheid om het sociale script te herschrijven, tonen de ware geest van dwarsdenken in de praktijk.

Amina’s aanpak, ontstaan tijdens haar ervaring als Somalische vluchteling in Nederland, is gebaseerd op een recht-op-de-man-af mentaliteit. Haar bereidheid om recht op haar doel af te gaan en direct te vragen om steun heeft geleid tot aanzienlijke positieve veranderingen in het leven van mensen in het Oude Westen.

Deze prestigieuze prijs eert individuen die de kunst verstaan om nieuwe perspectieven te werpen op vastgelopen maatschappelijke vraagstukken en zo tot inspirerende oplossingen komen. We bekronen niet alleen de “Dwarsdenker van het Jaar” 2023, maar eren we ook alle genomineerden voor hun opmerkelijke bijdragen aan het bevorderen van het “dwarsdenken” in de samenleving.

De overige 11 genomineerden Dwarsdenkers zijn: Veronique Swinkels, Jacqueline van den Ende, Milan Meyberg, Tinkebell, Raven van Dorst, Dan Jing Wu, Carlijn Pluijmakers Emmen, Nani Jansen Reventlow, Sander Schimmelpenninck en Li An Phoa.