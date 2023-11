Nederland heeft op 11 december 2023 een Dwarsdenker van het jaar; want op deze dag wordt de allereerste Dwarsdenker van het Jaar bekroond. Deze prijs eert personen die de kunst verstaan om nieuwe perspectieven te werpen op vastgelopen maatschappelijke vraagstukken en zo tot oplossingen komen. De jury heeft met zorg dertien dwarsdenkers genomineerd vanwege hun vermogen om innovatief, onconventioneel en grensverleggend te zijn.

De genomineerden voor “Dwarsdenker van het Jaar” 2023 zijn:

Jessica den Outer, milieurechtelijk expert die onder andere met het grensverleggende project ‘Maas in de Wet’ niet alleen de juridische wereld wakker schudt, maar ook de Maas zelf als rechtspersoon op de kaart zet. Veronique Swinkels, die als “Undercover Activist” creativiteit en activisme koppelt om op onconventionele wijze bedrijven en systemen van binnenuit te hervormen. Jacqueline van den Ende, die met Carbon Equity aan het roer, het financiële ecosysteem transformeert om klimaattechnologieën te bevorderen, en aantoont dat duurzaamheid en zakelijk succes hand in hand kunnen gaan. Milan Meyberg, die met zijn vernieuwende ideeën en initiatieven de norm uitdaagt en nieuwe wegen inslaat voor progressieve verandering. Amina Hussen, die gevoed door eigen ervaringen, de Krachtvrouwen Oude Westen oprichtte om eenzaamheid te bestrijden en empowerment te bieden, herschrijft het sociale script van Rotterdam. Tinkebell, die met haar kunst de wereld prikkelt en ons dwingt de confrontatie aan te gaan met ongemakkelijke waarheden. Raven van Dorst, die onvermoeibaar conventies uitdaagt, en een krachtige stem biedt voor degenen die buiten de gebaande paden treden. Dan Jing Wu, die met VivArtX barrières doorbreekt in de medische technologie, een nieuwe horizon opent voor borstkanker-nazorg en tegelijkertijd pleit voor gendergelijkheid in de wetenschap. Carlijn Pluijmakers Emmen, die onderwijsvernieuwing niet alleen predikt maar ook praktiseert, door stappen te zetten in het moderniseren en sociaal toegankelijk maken van leren voor iedereen. Nani Jansen Reventlow, grondlegger van Systemic Justice, die de juridische spelregels hervormt om gemeenschappen in hun strijd voor raciale, sociale en economische gerechtigheid te sterken. Bénédicte Ficq, die met juridische moed reuzen trotseert, steeds met het oog op de bescherming van mens en milieu Sander Schimmelpenninck, die met zijn uitgesproken visie en scherpe pen de maatschappelijke conventies ter discussie stelt. Li An Phoa, die onze kijk op water en welvaart radicaal doet heroverwegen.

Ze hebben stuk voor stuk de aandacht getrokken door vraagstukken vanuit verrassende invalshoeken te benaderen, hiervoor uit hun comfortzone te komen, en positieve verandering te stimuleren.

Op 11 december 2023 bekronen we niet alleen de “Dwarsdenker van het Jaar” 2023, maar eren we ook alle genomineerden voor hun opmerkelijke bijdragen aan het bevorderen van het “dwarsdenken” in de samenleving.

Initiatief

De “Dwarsdenker van het Jaar” award is een initiatief van de Stichting Dwarsdenken (i.o.), ondersteund door Advier. Het initiatief streeft ernaar gelijkgestemden te inspireren om “dwars te denken” en oplossingsgericht te blijven, in plaats van zich te beperken tot het benoemen van problemen.