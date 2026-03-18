De Amerikaanse ondernemer en activist Ben Cohen, co-founder van ijsmerk Ben & Jerry’s, opent op 9 april de derde editie van de Future Proof Convention in de Koninklijke Jaarbeurs Utrecht. Zijn strijd voor “Free Ben & Jerry’s” is een inspirerend verhaal over de complexe wereld van de toekomstbestendigheid van een idee en merk.

Twee dagen lang komen duizenden ondernemers, bestuurders, professionals en vernieuwers samen rond één centrale vraag: hoe maak je organisaties weerbaar en toekomstbestendig en hoe behoudt Europa zijn concurrentiepositie in een wereld vol spanningen?

De Future Proof Convention is een unieke combinatie van een interactief congres en de grootste impactleveranciersmarkt van Europa. Die combinatie zorgt ervoor dat bezoekers niet alleen kennis opdoen en delen, maar ook direct zaken kunnen doen om hun organisatie toekomstbestendig te maken.

Samen met een groot netwerk van partners brengt de organisatie duizenden MKB- en corporate leiders, inkopers, facility managers, ambtenaren, duurzaamheidsmanagers, HR-managers en andere professionals in contact met honderden experts en leveranciers met innovatieve producten en diensten die meteen het verschil kunnen maken.

Naast Ben Cohen zijn er 100+ sprekers, waaronder klimaatgeneraal Tom Middendorp, Niki Schilling (Rituals), voormalig premier Jan Peter Balkenende, Kika Buhrman (Marie-Stella-Maris), econoom Hans Stegeman (Triodos Bank), Suzanne Laszlo (UNICEF Nederland), Nyenrode-hoogleraar Désirée van Gorp en vele anderen.

Micha van Hoorn, co-founder van de Future Proof Convention: “Organisaties staan voor enorme veranderingen. Die onzekerheid vraagt om concrete handvatten en kennis om je organisatie weerbaar te maken. Daarom brengen wij leiders, ondernemers en innovators bij elkaar.”

Leaders Summit en Trade Fair

Om toekomstbestendig te worden moeten zowel directies strategische keuzes maken als medewerkers het mandaat krijgen om ermee aan de slag te gaan. De Future Proof Convention faciliteert beide met twee complementaire onderdelen binnen één event.

De Leaders Summit vormt het strategische hart van het evenement. Meer dan honderd topleiders inspireren hier twee dagen lang andere beslissers via gesprekken en challenges rondom grote strategische vraagstukken. CEO’s, bestuurders en leiders uit bedrijfsleven, overheid en innovatie spreken met elkaar over toekomstbestendig leiderschap, economische weerbaarheid en de grote transities van deze tijd.

Onder anderen Marit van Egmond (voormalig CEO Albert Heijn), Rinke Zonneveld (CEO Invest-NL) en Virginia Yanquilevich (CEO Dopper) nemen deel aan het programma.

Vincent van Velzen, co-founder van de Future Proof Convention: “Je wordt alleen toekomstbestendig als de hele organisatie meedoet — van strategische beslissingen tot de uitvoering op de werkvloer.”

De Trade Fair is een fysieke marktplaats waar organisaties concrete oplossingen ontdekken om hun bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken. Meer dan 150 leveranciers presenteren innovaties, producten en diensten – van circulaire grondstoffen en duurzame IT-oplossingen tot sociale inkoop, nieuwe financieringsvormen en vernieuwende samenwerkingsmodellen.

De beursvloer is ingedeeld in verschillende werelden, waaronder pleinen rond B-Corp, Duurzaam & Sociaal Inkopen, International, Facility Management en Civil Society, en thematische zones zoals IT, Future of Work, Nieuwe Economie en Sustainability. Daarnaast zijn er tien areas met talks, panelgesprekken, workshops en masterclasses, en volop ruimte om te netwerken.

Ook komen honderden investeerders en fondsen samen op de Investors Launch Pad om in contact te komen met elkaar, startups en scale-ups. Tijdens het evenement worden bovendien de Future-Proof Awards uitgereikt aan veelbelovende ondernemingen.

Ontdekken, ontmoeten en samenwerken

Met een verwachte opkomst van 5.000 zakelijke bezoekers uit corporates, MKB, overheid en NGO’s – waaronder CSR-managers, inkopers, HR-, facility- en supply chain managers – is de Future Proof Convention dé plek waar vraag en aanbod samenkomen.

Bezoekers vinden er nieuwe leveranciers en partners, wisselen ideeën uit en starten concrete samenwerkingen. Via netwerkevents, speeddates en een slimme netwerkapp worden deelnemers actief met elkaar verbonden. Zo ontstaan nieuwe partnerships die organisaties helpen sneller en effectiever toekomstbestendig te worden.

Leadership Breakfast: investeren in de leiders van morgen

Voorafgaand aan de Leaders Summit vindt op 9 april het Future for Children Leadership Breakfast plaats, georganiseerd door Net4kids, Plan International, UNICEF Nederland en War Child.

Tijdens dit ontbijt gaan leiders uit het bedrijfsleven en kinderrechtenorganisaties in gesprek over een fundamentele vraag: hoe bouwen we een toekomstbestendige economie zonder toekomstperspectief voor de volgende generatie?

Volgens de organisatoren is investeren in kinderen niet alleen een maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook een economische noodzaak. Samenlevingen waarin kinderen kansen krijgen ontwikkelen sterkere markten, veerkrachtigere arbeidskrachten en stabielere economieën.

Praktische informatie

De Future Proof Convention vindt plaats op 9 en 10 april 2026 in de Koninklijke Jaarbeurs Utrecht.

Het evenement wordt mogelijk gemaakt door onder meer Osapiens, Triodos Bank, de Postcode Loterij en Ondernemersfonds Utrecht.