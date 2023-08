Afgelopen week lanceerde Go Family, een Belgisch ecosysteem van milieu-impactdiensten, hun dashboard en label die de impact van duurzaamheidsinitiatieven van bedrijven zichtbaar maken. Elk deelnemend bedrijf krijgt een label met een QR-code naar hun eigen dashboard dat concrete data toont over hun klimaatimpact. Het label en dashboard zijn een belangrijke stap naar betere en transparante duurzaamheidsrapportage voor bedrijven. ​ ​ ​

Betere duurzaamheidsrapportage

Go Family werkt via Go Smart Digital aan de CO2-impact door optimaal gebruik te maken van IT-infrastructuur en -diensten, via Go Forest aan bosherstel en via Go Ocean aan oceaanherstel. Tot nu, was het moeilijk om de impact die bedrijven via Go Family maken, duidelijk en transparant te communiceren.

“Ons dashboard brengt daar verandering in. Elk bedrijf krijgt een eigen dashboard dat concrete data bundelt over de impact van hun duurzaamheidsinitiatieven via Go Family zoals de CO2-reductie, aantal geplante bomen of koralen, bijdrage aan de tewerkstelling en de SDG’s, etc. Die informatie is voor kmo’s heel waardevol, zeker met de komst van het duurzaamheidsrapport dat binnenkort verplicht wordt door Europa.” ​- Sarah Parent, Chief Ecological Officer van Go Family

Label voor klimaatimpact

Daarnaast krijgt elk bedrijf een label waarop een unieke QR-code staat die naar hun eigen dashboard linkt. “Door met een QR-code te werken, maken we de info die erachter zit toegankelijk voor iedereen ”, aldus Sarah Parent. “Het is voor bedrijven een makkelijke manier om transparant te communiceren over hun duurzaamheidsinitiatieven én de data wordt in hun dashboard steeds up-to-date gehouden. Dat gemak en die toegankelijkheid moeten ervoor zorgen dat het label zo breed mogelijk wordt ingezet in de communicatie van bedrijven. We hopen dat ons label op die manier even gekend en populair wordt als het CO2-neutraal label.”

Over Go Forest

Go Forest is een jong bedrijf, opgericht door Sarah Parent & Antoine Geerinckx in 2020, met een boomplant- en planeetreddende missie. Het bedrijf werkt samen met structurele partners die al zo’n 15 jaar aan herbebossing werken. Go Forest organiseert projecten rond herbebossing, agrobosbouw en mangroveaanplanting in een 15-tal landen. Zij voorzien onze planeet dus niet alleen van nieuwe bomen, maar zorgen er ook voor dat de juiste bomen in de juiste regio’s groeien en onderhouden worden. Op die manier ondersteunen de bomen lokale gemeenschappen in hun levensonderhoud en creëren ze extra banen. Go Forest maakt sinds februari 2022 deel uit van de South Pole groep.

Over South Pole

Sinds 2006 ontwikkelt en implementeert South Pole uitgebreide emissiereductieprojecten en -strategieën die klimaatactie omzetten in zakelijke kansen op lange termijn voor bedrijven, overheden en organisaties over de hele wereld. Ze helpen bij het realiseren van diepgaande decarbonisatietrajecten in verschillende sectoren, gebaseerd op een grondig begrip van de klimaatrisico’s en -kansen in specifieke sectoren, en op de hoogste emissiereductienormen. Zij hebben meer dan 700 klimaatprojecten in hun portefeuille, zijn actief op 6 continenten, met meer dan 1000 werknemers.