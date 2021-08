Belgisch hockeyteam wint Olympisch goud op koolstofneutraal terrein

Covestro heeft samen met Advanced Polymer Technology en Polytan de Poligras Tokyo GT veldhockeyvloer ontwikkeld. Die wordt gebruikt als vloerbedekking in de hockeyvelden tijdens Tokyo2020 en bevat een polyurethaangrondstof van Covestro die wordt geproduceerd op basis van CO₂. Het Belgische hockeyteam won deze week goud op de Olympische Spelen in Tokyo in de finale tegen Australië. De wedstrijd vond plaats in het Oi Hockey Stadium, dat speciaal werd gebouwd voor Tokyo2020. De hockeyterreinen werden ontworpen om de ambitieuze koolstofneutrale doelstellingen van Tokyo en het engagement van de FIH voor duurzaam hockey te ondersteunen.

Als grootste sportspektakel ter wereld hebben de Olympische Spelen niet alleen een impact op de sport, maar ook op de maatschappij en het milieu. Zo ontstond de ambitie om van Tokyo2020 de eerste koolstofneutrale Olympische Spelen in de geschiedenis te maken. De medaillepodia zijn bijvoorbeeld gemaakt uit gerecycleerde materialen en er wordt 100% hernieuwbare energie gebruikt. Ook het hockey ging de uitdaging aan en met zijn baanbrekende CO₂-technologie levert Covestro hierin een belangrijke bijdrage.

In samenwerking met het in Australië gevestigde Advanced Polymer Technology (APT) – een toonaangevende wereldwijde producent van op polyurethaan gebaseerde materialen, acrylcoatings en kunstgrasproducten – en met sportvloerfabrikant Polytan, kwam de exclusieve Poligras Tokyo GT-veldhockeyvloer tot stand.

Die hockeyvloer is voor 60% gemaakt van hernieuwbare suikerrietgarens. De dempende ondervloer daaronder is op zijn beurt volledig gemaakt uit gerecycleerd rubber. Covestro’s CO₂-technologie werd specifiek gebruikt voor de productie van het bindmiddel voor deze laag.

Dit duurzame nieuwe materiaal, cardyon® genaamd, is een polyol dat geproduceerd wordt op basis van CO₂ als grondstof. Covestro heeft deze baanbrekende technologie een paar jaar geleden op de markt gebracht. Door CO₂ in te zetten als grondstof, kan het gebruik van fossiele grondstoffen op basis van aardolie in dit polyol met een vijfde worden verminderd. Zo levert Covestro bij tot het behoud van hulpbronnen en tot de circulaire economie. cardyon® wordt geproduceerd in Covestro’s vestiging in Dormagen bij Keulen, Duitsland.

Een duurzaam terrein, met prima speleigenschappen

“Dankzij Covestro’s CO₂-technologie en andere duurzame componenten zoals hernieuwbare grondstoffen en gerecycleerd rubber, is dit veld voor veldhockey een van de meest duurzame en technologisch geavanceerde terreinen die we ter wereld hebben ontwikkeld,” zegt Jim Tritt, COO van Sport Group Asia, waar APT onder valt. “Tegelijkertijd biedt het premium speelbaarheid en prestaties voor veldhockeyspelers met eigenschappen die zorgen voor lagere oppervlaktetemperaturen en hogere balsnelheden.”

“Door steeds meer CO₂ en andere alternatieve grondstoffen te gebruiken ter vervanging van aardolie, leveren we als industrie een belangrijke bijdrage tot een meer duurzame wereld “, zegt Dr. Persefoni Hilken, venture manager cardyon® bij Covestro. “We zijn erg blij dat we met partners als APT kunnen samenwerken om de weg naar een circulaire economie te bevorderen met onze innovatieve CO₂-technologie, die in steeds meer toepassingen wordt gebruikt.”

De CO₂-kringloop sluiten

Door van het broeikasgas CO₂ een grondstof voor materialen te maken, draagt Covestro bij tot het sluiten van de CO₂-kringloop. Met behulp van chemische katalysatoren wordt in het productieproces de reactie tussen CO₂ en een conventionele grondstof aangestuurd om op een zuinigere en duurzamere manier polyolen te produceren, waarbij de CO₂ stevig chemisch in het eindproduct wordt ingebonden.

Cardyon® wordt verder ook al ingezet in de productie van zachtschuim voor matrassen, de vulling voor schoenen en auto-interieurs en dus nu ook in kleefstoffen voor sportvloeren. Ook de eerste prototypes van isolatiematerialen van hardschuim en oppervlakte-actieve stoffen, die bijvoorbeeld worden gebruikt als detergenten, werden onlangs gerealiseerd met behulp van CO₂-technologie.