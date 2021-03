Belgisch abdijbier Leffe Blond maakt werk van 100% circulaire verpakkingen

Leffe Blond is het eerste speciaalbier dat breed in krat verkrijgbaar is. Het Belgische abdijbier lanceert daarbij deze week een eigen hervulbare statiegeldfles. Leffe is jarenlang marktleider in het speciaalbiersegment en verwacht dat de vraag naar speciaalbier in een duurzame verpakking blijft stijgen. Inmiddels is zo’n 15% van al het gedronken bier in Nederland speciaalbier. Met de lancering van een eigen hervulbare fles in krat wil Leffe inspelen op de trend van thuis bewust genieten van bier, in het bijzonder bij een maaltijd. Vanaf deze week is het krat breed verkrijgbaar in de Nederlandse supermarkten.

Jasper Kessels, Retaildirecteur bij Bierbrouwerij AB InBev: “Wij zijn bijzonder trots om de categorie speciaalbier verder te ontwikkelen met de lancering van het allereerste speciaalbier in krat, dat breed verkrijgbaar is. Al jaren zien we dat de vraag naar speciaalbier stijgt en deze trend heeft zich in 2020 versnelt. Steeds meer consumenten nemen thuis aan tafel de tijd om bewust te genieten van een mooi glas speciaalbier. Daarom kiezen we er ook voor om een eigen hervulbare statiegeldfles van 25 centiliter aan te bieden, die past bij de merktuitstraling van Leffe, waarin kwaliteit en de gasvrijheid van de abdij altijd centraal staat. Het krat heeft de herkenbare en stijlvolle kleur van Leffe en valt direct op in het supermarktschap”.

“Met onze keuze voor een eigen krat en hervulbare fles maken we bovendien werk van onze duurzaamheidsambities. Zo is een van onze duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025 dat we 100% circulaire verpakkingen willen realiseren, met zoveel mogelijk gebruik van hervulbare verpakkingen. Met de lange termijn investering in een eigen hervulbare fles en krat zetten we de volgende stap op deze agenda. Met deze primeur in krat verwachten we nog meer mensen van een heerlijk speciaalbier te laten genieten”, aldus Jasper Kessels.