De wereldwijde verschuiving naar schonere energie blijft robuust, ondanks het feit dat het tempo van de energietransitie in de Verenigde Staten sterk is vertraagd door recente beleidswijzigingen. Volgens de negende editie van DNV’s Energy Transition Outlook zal de vertraging in de VS slechts een marginaal effect hebben op de wereldwijde vooruitgang, aangezien het momentum elders blijft toenemen – met name in China. Het rapport werd vandaag in Amsterdam gepresenteerd.

In de VS zullen beleidswijzigingen en hernieuwde steun voor fossiele brandstoffen naar verwachting de emissiereducties met ongeveer vijf jaar vertragen, waarbij de jaarlijkse CO₂-uitstoot naar verwachting 500 tot 1 miljard ton hoger zal zijn dan eerder voorspeld. Ondertussen vestigt China nieuwe records in de inzet van hernieuwbare energie, goed voor 56% van de wereldwijde installaties voor zonne-energie en 60% van de nieuwe windenergie-installaties dit jaar alleen al. De export van schone technologie blijft ook de wereldwijde energietransitie stimuleren.

DNV voorspelt een iets langzamere transitie, waarbij de energiemix in 2050 voor 51%-49% verdeeld zal zijn tussen fossiele en niet-fossiele brandstoffen. Ook wordt nu voorspeld dat de wereldwijde CO2-uitstoot in 2050 4% hoger zal zijn dan in de Outlook van vorig jaar.

“Het is belangrijker dan ooit om de energietransitie vanuit een wereldwijd perspectief te evalueren. De wereldwijde energietransitie staat niet stil, maar ontwikkelt zich, met een momentum dat verschuift naar regio’s die juist inzetten op schone technologieën. Veiligheid is de belangrijkste drijfveer van het energiebeleid geworden, en zoals onze prognose laat zien, versnelt dit de overstap naar hernieuwbare energiebronnen.” – Remi Eriksen, President en CEO van de Groep, DNV

De Energy Transition Outlook stelt vast dat het netto-effect van energiezekerheid een afname van emissies is. De wereldwijde emissies zullen naar verwachting 1-2% per jaar lager uitvallen dankzij de implementatie van energiezekerheidsbeleid. Kernenergie zal bijvoorbeeld in 2060 goed zijn voor 9% van de elektriciteitsvoorziening. Zonder energiezekerheidsbeleid zou kernenergie een derde lager zijn geweest. In Europa zullen de emissies naar verwachting in 2050 9% lager uitvallen dankzij energiezekerheid, aangezien er minder gebruik wordt gemaakt van geïmporteerde fossiele brandstoffen.

Andere belangrijke bevindingen uit het rapport van dit jaar zijn:

AI ontwikkelt zich tot een belangrijke energieverbruiker , maar zal in 2040 slechts 3% van de wereldwijde elektriciteit verbruiken. Het energieverbruik van datacenters zal tot 2040 vervijfvoudigen, wat neerkomt op 5% van alle wereldwijde elektriciteit – 3% hiervan is voor AI en 2% voor algemene datacenters. Er zijn grote regionale verschillen; in Noord-Amerika (de VS en Canada) bedraagt ​​het aandeel in 2040 16% van alle elektriciteit, waarvan 12% voor AI.

, maar zal in 2040 slechts 3% van de wereldwijde elektriciteit verbruiken. Het energieverbruik van datacenters zal tot 2040 vervijfvoudigen, wat neerkomt op 5% van alle wereldwijde elektriciteit – 3% hiervan is voor AI en 2% voor algemene datacenters. Er zijn grote regionale verschillen; in Noord-Amerika (de VS en Canada) bedraagt ​​het aandeel in 2040 16% van alle elektriciteit, waarvan 12% voor AI. De wereldwijde CO2-uitstoot zal tussen nu en 2050 met 43% dalen en naar verwachting na 2090 netto nul bereiken. Het koolstofbudget voor 1,5 °C is in 2029 uitgeput en het budget voor 2 °C in 2052. Het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 °C zonder tijdelijke overschrijding is niet langer mogelijk.

en naar verwachting na 2090 netto nul bereiken. Het koolstofbudget voor 1,5 °C is in 2029 uitgeput en het budget voor 2 °C in 2052. Het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 °C zonder tijdelijke overschrijding is niet langer mogelijk. Elektriciteit groeit en vergroent in hoog tempo . De wereldwijde elektriciteitsproductie zal naar verwachting met 120% toenemen tussen nu en 2060, een verdubbeling van een aandeel van 21% in de totale energievraag nu tot 43% in 2060. In 2025 hebben we de mijlpaal van 50 miljoen elektrische voertuigen (BEV’s) overschreden. De wereldwijde capaciteit voor zonne-energie zal dit jaar naar verwachting meer dan 3000 GW bedragen, waarbij China meer dan twee keer zoveel capaciteit heeft geïnstalleerd als Europa, de op één na grootste installateur.

. De wereldwijde elektriciteitsproductie zal naar verwachting met 120% toenemen tussen nu en 2060, een verdubbeling van een aandeel van 21% in de totale energievraag nu tot 43% in 2060. In 2025 hebben we de mijlpaal van 50 miljoen elektrische voertuigen (BEV’s) overschreden. De wereldwijde capaciteit voor zonne-energie zal dit jaar naar verwachting meer dan 3000 GW bedragen, waarbij China meer dan twee keer zoveel capaciteit heeft geïnstalleerd als Europa, de op één na grootste installateur. De sterk dalende kosten van zonnepanelen en batterijen hebben oplossingen achter de meter (BTM) aantrekkelijk gemaakt voor diverse huishoudens en bedrijven. BTM zal in 2060 goed zijn voor 30% van alle zonne-energie en 13% van alle opgewekte stroom.

“In verschillende sectoren stimuleren technologische vooruitgang en kostenbesparing de energietransitie, maar in sectoren die moeilijker te decarboniseren zijn, is veel meer beleidsondersteuning nodig. Hoewel geopolitieke spanningen en nationale prioriteiten de complexiteit vergroten, blijft de wereldwijde richting van de energietransitie duidelijk”, voegde Eriksen eraan toe.

Lancering in Amsterdam

De lancering van het rapport vond vanochtend plaats in Amsterdam en kon via een live-stream gevolgd worden. Naast een presentatie van Remi Eriksen (President & CEO van DNV) waren er paneldiscussies waaraan o.a. deelnamen: Frans Everts (President-director, Shell Netherlands), Tom Middendorp (Chair of International Military Council on Climate and Security), Manon van Beek (CEO TenneT) en Karin van Selm (CEO Wholesale Europe, Africa & Asia, Rabobank).