Nieuwe analyses van de emissiegegevens van bedrijven in de Carbon Majors-database voor 2024 laten zien dat hun emissies in 2024 zijn gestegen ten opzichte van 2023 en dat de productie zich blijft consolideren bij een steeds kleiner aantal entiteiten. Staatsbedrijven die fossiele brandstoffen produceren blijven dominant en vertegenwoordigen 17 van de 20 grootste uitstoters, wat de politieke belemmeringen voor het versnellen van klimaatactie onderstreept. De Carbon Majors-database koppelt 34,7 GtCO2e aan broeikasgasemissies in 2024 aan 166 olie-, gas-, kolen- en cementproducenten, een stijging van 0,8% ten opzichte van de totale emissies van deze bedrijven in 2023. Slechts 32 bedrijven waren verantwoordelijk voor meer dan de helft van de wereldwijde CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen en cement in 2024.

Tijdens COP30 vorig jaar stelde een coalitie van meer dan 80 landen een routekaart voor om de overgang van fossiele brandstoffen te bewerkstelligen, maar dit plan werd geblokkeerd door sterk verzet van grote producerende staten. De Carbon Majors-database laat zien dat 17 van de 20 grootste uitstoters onder controle staan ​​van regeringen die dit verzet vormden: Saoedi-Arabië, Rusland, China, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten, Algerije, Irak, Qatar en India. Deze 17 uitstoters produceerden 38% van de CO₂-uitstoot door fossiele brandstoffen en cement in 2024. De overige drie van de top 20 uitstoters waren het Britse Shell en de Amerikaanse bedrijven Chevron en ExxonMobil. Opvallend is dat de Verenigde Staten niet aanwezig waren op de COP30-top.

De dataset Carbon Majors is de enige dataset in zijn soort die de emissies van ’s werelds grootste olie-, gas-, kolen- en cementproducenten volgt, teruggaand tot 1854. Deze nieuwe analyse, nu bijgewerkt met gegevens uit 2024, onthult dat 70,0% van de antropogene CO₂-uitstoot door fossiele brandstoffen sinds het begin van de Industriële Revolutie kan worden herleid tot de 178 bedrijven en overheidsinstellingen in de database. Gedurende deze periode waren slechts 22 bedrijven verantwoordelijk voor een derde (33,4%) van de wereldwijde CO₂-uitstoot door fossiele brandstoffen.

Meerdere peer-reviewed studies die het afgelopen jaar zijn gepubliceerd, gebruikten data van Carbon Majors en attributiewetenschap om de uitstoot van bedrijven te koppelen aan een breed scala aan reële gevolgen. Dit benadrukt de ernstige en langdurige effecten van broeikasgassen in de atmosfeer. Belangrijke bevindingen zijn onder meer dat de uitstoot van de 178 Carbon Majors-bedrijven de kans op 213 hittegolven die tussen 2000 en 2023 werden gemeld, vergrootte en intenser maakte. Deze uitstoot droeg bij aan bijna de helft van de stijging van de huidige oppervlaktetemperaturen, evenals aan ongeveer een derde van de waargenomen wereldwijde zeespiegelstijging. Daarnaast konden onderzoekers triljoenen dollars aan economische verliezen als gevolg van extreme hitte toeschrijven aan individuele fossiele brandstofbedrijven in de database, waaronder een koppeling van tussen de 791 miljard en 3,6 biljoen dollar aan schade tussen 1991 en 2020 aan de uitstoot van Chevron alleen.

In 2024 waren de vijf grootste staatsbedrijven met de hoogste CO₂-uitstoot – Saudi Aramco, Coal India, CHN Energy, National Iranian Oil Co. en Gazprom – verantwoordelijk voor 18,0% van de wereldwijde CO₂-uitstoot door fossiele brandstoffen en cement (7,8 GtCO₂e). Opvallend is dat Coal India, CHN Energy, National Iranian Oil Co. en Gazprom hun uitstoot in 2024 allemaal hebben verhoogd ten opzichte van 2023. De vijf grootste particuliere bedrijven met de hoogste CO₂-uitstoot – ExxonMobil, Chevron, Shell, BP en ConocoPhillips – waren in 2024 verantwoordelijk voor 5,5% van de wereldwijde CO₂-uitstoot door fossiele brandstoffen en cement (2,4 GtCO₂e).