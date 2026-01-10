Volgens een nieuwe analyse van Oxfam heeft de rijkste 1% van de bevolking hun jaarlijkse CO2-budget – de hoeveelheid CO2 die mag worden uitgestoten om de opwarming van de aarde binnen 1,5 graad Celsius te houden – al na tien dagen dit jaar (2026) opgebruikt. De rijkste 0,1% had hun CO2-limiet zelfs al op 3 januari 2026 bereikt.

Deze dag – door Oxfam ‘Pollutocrat Day’ genoemd – benadrukt hoe de superrijken onevenredig verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis.

De uitstoot van de rijkste 1% in slechts één jaar zal naar schatting 1,3 miljoen hittegerelateerde sterfgevallen veroorzaken tegen het einde van de eeuw. Decennia van overmatige uitstoot door de superrijken van de wereld veroorzaken ook aanzienlijke economische schade aan lage- en lagere middeninkomenslanden, die tegen 2050 kunnen oplopen tot 44 biljoen dollar.

Om binnen de 1,5 graad Celsius-limiet te blijven, zou de rijkste 1% hun uitstoot met 97% moeten verminderen tegen 2030. Ondertussen zullen degenen die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis – waaronder gemeenschappen in armere en klimaatkwetsbare landen, inheemse groepen, vrouwen en meisjes – het zwaarst getroffen worden.

“Onderzoek toont keer op keer aan dat overheden een zeer duidelijke en eenvoudige manier hebben om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen en de ongelijkheid aan te pakken: door de rijkste vervuilers aan te pakken. Door de grove CO2-roekeloosheid van de superrijken aan te pakken, hebben wereldleiders de kans om de wereld weer op koers te brengen voor de klimaatdoelstellingen en netto voordelen te creëren voor mens en planeet”, aldus Nafkote Dabi, hoofd klimaatbeleid bij Oxfam.

Naast de uitstoot door hun levensstijl investeren de superrijken ook in de meest vervuilende industrieën. Onderzoek van Oxfam wijst uit dat elke miljardair gemiddeld een beleggingsportefeuille heeft in bedrijven die jaarlijks 1,9 miljoen ton CO2 uitstoten, waardoor de wereld verder in een klimaatcrisis terechtkomt.

De rijkste individuen en bedrijven beschikken bovendien over onevenredig veel macht en invloed. Zo was het aantal lobbyisten van fossiele brandstofbedrijven dat de recente COP-top in Brazilië bijwoonde, groter dan dat van welke andere delegatie dan ook, met uitzondering van het gastland, met 1600 deelnemers.

“De immense macht en rijkdom van superrijke individuen en bedrijven hebben hen ook in staat gesteld om onrechtvaardige invloed uit te oefenen op de beleidsvorming en klimaatonderhandelingen af ​​te zwakken”, voegde Nafkote Dabi eraan toe.

Oxfam roept regeringen op om de uitstoot van de superrijken drastisch te verminderen en rijke vervuilers te laten betalen door: