Bekende striptekenaar Toon van Driel start samenwerking met LIVEKINDLY Collective voor meer bewustzijn dierenwelzijn

Als een van ‘s werelds meest gefinancierde en snelst groeiende plantaardige voedingsbedrijven, neemt LIVEKINDLY Collective de verantwoordelijkheid om de consumenten mindset richting voeding positief te veranderen. Om op een luchtige, humoristische maar krachtige wijze het bewustzijn te verhogen rondom dierenwelzijn, start het bedrijf een samenwerking met de Nederlandse bekende striptekenaar Toon van Driel. Samen wordt een serie van korte online videoanimaties gecreëerd, genaamd Kind Heroes.

In de videoanimaties wordt een groep van tien dieren, de Kind Heroes, gevolgd tijdens hun avonturen op het land en in de zee, terwijl zij hun naderend lot ontwijken om via het slachthuis op het bord van mensen te belanden. De strijdlustige, lieve dieren willen plantaardig leven de nieuwe norm maken. Een van de personages is Ernie, een New York’s varken dat slimme, maar wanhopige manieren bedenkt om te voorkomen dat hij voedsel wordt voor de mens. Een ander personage, Rock Chick, is een avontuurlijk kuiken dat uit zijn kooi wil ontsnappen en ervan droomt om rockster te worden. De videoanimaties, die ook personages zoals Tina Tuna en Dolphy Surround bevatten, belanden in een reis vol avonturen waarin zij hun magische krachten inzetten om zichzelf en hun dierenvrienden te beschermen om niet te worden opgegeten.

“Ik ben mijn eigen sprookjesboek aan het maken. Ik hoop dat deze verhalen mensen zullen helpen om hun empathie richting dieren te versterken, of ze nou op het land leven of in de oceaan. Waar ik zelf ben gestopt met het eten van dieren, zet ik met deze serie in om meer mensen zo ver te krijgen. Ik hoop dat meer mensen zich aan zullen sluiten bij de diervriendelijke beweging”, vertelt Toon van Driel. “De stipverhalen zijn limericks, wat maakt dat iedereen mee kan doen en er zijn eigen verhaal van kan maken. Het toont de wereld van de underdogs – en kippen en lammetjes – die maar een wens hebben ‘Eat me not”.

“Wij geloven dat de verantwoordelijkheid om verandering te realiseren uiteindelijk bij de individuen en jongere generaties ligt, maar dat bedrijven zoals die van ons dit kunnen aanmoedigen door bewuste voeding overal goed verkrijgbaar te maken,” aldus Kees Kruythoff, oprichter en voorzitter van LIVEKINDLY Collective. “Als het aan ons ligt dan wordt plantaardig eten de nieuwe norm. Wij denken dat als we zijn aangekomen in het jaar 2040, mensen zichzelf zullen afvragen ‘Waarom hebben we ooit dieren gegeten?’”.

“Het is onze hoop om mensen hun ogen te openen voor de consequenties van wat zij in hun mond stoppen. Hoe kan het zo zijn dat de dieren uit de kinderboerderij uiteindelijk op onze eettafels belanden?”, vertelt Mick van Ettinger, CMO van LIVEKINDLY Collective en een van de ontwikkelaars van de Kind Heroes animaties. “Met deze lieve maar realistische stipfiguren willen we mensen uitnodigen om zich aan te sluiten bij de missie van ons collectief om de wereld positief te veranderen. Ondertussen blijven wij natuurlijk doorgaan met het hen voorzien van gezonde, duurzame en lekkere proteïne bronnen en het verhogen van het bewustzijn rondom de voordelen van plantaardige alternatieven.”

Ontmoet en volg de Kind Heroes en hun avonturen hier. Geniet ervan, deel de verhalen, maar eet ze niet.