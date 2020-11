Beelen.nl gaat grondstoffen 100% elektrisch inzamelen

Bewustwording

Volgens haar ligt in het vergroten van die bewustwording een belangrijke rol bij Beelen.nl weggelegd. “En dan doel ik”, zo legt ze uit, “vooral op de adviesrol.” Gloudemans knikt. “En dan gaat het vooral om welke afvalstromen er zijn en hoe je daarmee omgaat. Wat kan circulariteit voor de deelnemer betekenen? Aan de voorkant beter scheiden is financieel aantrekkelijk zeker omdat het restafval door de overheid alleen maar zwaarder zal worden belast.” Beelen.nl gaat bij de bedrijven onder andere het zogenoemde PMD en glas ophalen. “Maar uiteindelijk gaan we ook met de BIZ meedenken over het realiseren van een HUB. Dat betekent dat men daar de grondstof naar toe brengt en wij het van daaruit afvoeren.” Kreikamp: “Daar zouden dan bedrijven en organisaties in omliggende straten ook bij aan kunnen haken.” Het is iets wat Fennis aanspreekt: “Dit soort innovatieve trajecten moet je met elkaar als collectief aanpakken. Het is niet voor niets dat we het logo van de BIZ Knowledge Mile op de bus hebben gezet.”

Zuidas

Overigens gaat de elektrische bus niet exclusief naar de Weesper- en Wibautstraat rijden. Fennis: “Ook in de Zuidas hebben we klanten die we nu elektrisch gaan bedienen. Via onze app kan men aangeven of we een container moeten ophalen.” Hij werpt een blik op de witte bus op het terrein. “We zijn hiermee de eerste in de hele sector. Ik zie het echt als een begin. We gaan kijken hoe het gaat en dan rollen we het landelijk uit. Beelen.nl is nu eenmaal een slagvaardig bedrijf.”

Bron: Beelen.nl / oorspronkelijk: VastgoedJournaal