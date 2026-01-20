Vattenfall, Eneco, Renewi, Strukton, Fastned en BAM roepen de formerende partijen op te kiezen voor een duurzame koers. Deze toonaangevende bedrijven noemen het halen van klimaatdoelen van landsbelang. Milieudefensie nam het initiatief voor deze samenwerking. Er werd ook een paginagrote advertentie in dagbladen geplaatst.

Na jaren van onzekerheid, willen bedrijven graag weten waar ze aan toe zijn. Nu wordt klimaatbeleid nog te vaak plotseling veranderd of ingetrokken. Bedrijven hebben behoefte aan duidelijkheid om grote investeringen in duurzame maatregelen te doen. Voor hen is koersvast beleid essentieel. Dus geen zigzagbeleid, niet langer de rem erop, maar een stabiele en ambitieuze langetermijnvisie.

Het kan wél

Wat deze 6 invloedrijke bedrijven willen, is dat het komende kabinet de Nederlandse economie echt toekomstbestendig maakt. Daarbij moet het klimaatakkoord van Parijs leidend zijn. Dat is in ons aller belang: voor toekomstige generaties én voor een toekomstbestendige economie. Het kan namelijk wél, als bedrijven én de overheid er voor kiezen de klimaatdoelen te halen en koersvast blijven.

De bedrijven vragen daarom van de formerende partijen: sla met het komende kabinet een daadkrachtige groene koers in. Doorgaan met fossiele brandstoffen of op halve kracht verduurzamen levert geen concurrentievoordeel op. Vol inzetten op innovatie en verduurzaming wél.

Over deze samenwerking

Donald Pols, directeur Milieudefensie: “Mensen kennen Milieudefensie van rechtszaken tegen grote vervuilers als Shell en ING. Maar wat veel mensen niet weten, is dat wij grote bedrijven aanmoedigen die willen vergroenen. We trekken zoveel mogelijk samen met hen op, zoals in deze brief aan de formateurs. Want in Den Haag wordt hun roep om heldere doelen, normen en middelen nog veel te weinig gehoord. Daarom is dit initiatief ook zo belangrijk.”

Advertentie in kranten