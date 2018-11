Bedrijven sponsoren aanplant 70.000 nieuwe bomen in Nederland via Trees for All

Op 30 november start De Plantkaravaan van Trees for All met een boomplantdag in Flevoland. De stichting die zich al bijna 20 jaar inzet voor een groene en leefbare wereld, vraagt aandacht voor de opwarming van onze planeet. In november wordt het startsein gegeven voor de aanplant van ruim 70.000 nieuwe bomen in Nederland.

“Het planten van bos is belangrijker en relevanter dan ooit”, zegt Lena Euwens, directeur Trees for All. “De opwarming van de aarde moet worden gestopt, niets doen is geen optie. Bomen leggen CO2 vast. Als we de doelstellingen van het klimaatakkoord willen halen, dan moeten we meer bos aanplanten en beschermen”, aldus Euwens.

De Plantkaravaan start op 30 november met een feestelijke plantdag in Flevoland. Trees for All steekt die dag samen met haar donateurs en bedrijvenpartners de handen uit de mouwen en plant de eerste bomen in het Hollandse Hout. De commissaris van de Koning in Flevoland, Leen Verbeek, zal het startsein geven voor het nieuwe bos. Reinier van den Berg, ambassadeur van Trees for All, geeft ter plekke een masterclass over klimaatverandering en het belang van CO2 vastlegging door bomen. Voor de organisatie van de Plantkaravaan ontvangt Trees for All een bijdrage uit het Klimaatakkoord.

Diverse organisaties hebben een eigen stuk bos gedoneerd, waaronder Arriva, ASN Bank, a.s.r, ENGIE, European Association for International Education, Fred Foundation, Gordijnatelier Van der Lelie, Mentha Capital, Radboud UMC, Random Studio en Van Happen Containers. Voor elke boom die in Nederland geplant wordt, doneren alle bedrijven en particuliere donateurs ook een boom in het Oegandese of Boliviaanse bosproject van Trees for All. “Bos in de tropen legt nog sneller CO2 vast en onze projecten daar hebben bovendien veel sociaaleconomische waarde voor de lokale gemeenschap”, aldus Euwens.

Trees for All werkt samen met Staatsbosbeheer in het Nationaal Bossenfonds met als gemeenschappelijk doel: meer bos in Nederland. Bossen zijn van levensbelang, legt Euwens uit. “Bossen zorgen voor biodiversiteit, een gezonde bodem, gaan erosie en verdroging tegen en leveren voedsel en andere producten.” In de komende maanden worden ruim 70.000 bomen geplant. In het Hollandse Hout verrijst nieuw bos en in het Waalse Bos en het Bieslandse Bos wordt ziek bos hersteld met gemengd bos. Staatsbosbeheer zorgt voor het langdurige beheer van het nieuwe bosgebied.