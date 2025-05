Havenbedrijf Rotterdam introduceert verduurzamingsinitiatief Carbonbid. Bedrijven kunnen hiermee een financiële bijdrage krijgen voor het reduceren van broeikasgassen in het havengebied. Met het initiatief wil het Havenbedrijf voor bedrijven de drempel verlagen om de ideeën die zij hebben voor verduurzaming versneld tot uitvoer te brengen. Carbonbid is onderdeel van een groter pakket aan initiatieven om de haven klimaatneutraal en toekomstbestendig te maken.

Carbonbid richt zich op de uitstoot in het Rotterdamse havengebied; zowel van de logistiek als de industrie, met uitzondering van uitstoot die valt onder het Europese emissiehandelssysteem. Alle bedrijven die aantoonbaar kunnen bijdragen aan de verlaging hiervan, kunnen deelnemen. Naast bedrijven gevestigd in de haven, kan het bijvoorbeeld gaan om startups, dienstverleners en producenten van machines en apparatuur. Het Havenbedrijf stelt in totaal 3,5 miljoen euro beschikbaar voor Carbonbid. Bedrijven kunnen meedoen door een projectvoorstel in te dienen. Zij vragen daarbij een bedrag aan dat zij nodig hebben voor de uitvoering. Bij de toekenning van de financiering is de kosteneffectiviteit doorslaggevend. Plannen met de meeste reductie per aangevraagde euro komen als eerste in aanmerking voor een bijdrage, totdat het budget van Carbonbid is uitgegeven.

Investeren in klimaatopgave van de haven

Matthijs van Doorn, directeur commercie bij Havenbedrijf Rotterdam: “De klimaatopgave van de Rotterdamse haven is fors en het slagen ervan is bepalend voor de toekomst van de haven. Het Havenbedrijf bekijkt daarom, als beheerder en ontwikkelaar van het gebied, steeds hoe het kan bijdragen aan het verlagen van de uitstoot door bedrijven in de haven, met behoud van een aantrekkelijk investeringsklimaat. We werken al met veel verschillende projecten voor de energie- en grondstoffentransitie en maken sinds vorig jaar afspraken met in de haven gevestigde bedrijven over het verlagen van hun uitstoot. Klanten die daarbij investeren in verduurzaming, krijgen korting op de huurprijs. Carbonbid is een pilot waarmee we willen ontdekken of we het voor bedrijven ook met gerichte financiële hulp aantrekkelijker kunnen maken om versneld de uitstoot van het havengebied omlaag te brengen. Hiermee kunnen we de kennis en creativiteit van ondernemers zelf aanspreken; zij weten tenslotte het beste wat in praktijk werkt.”

Voorwaarden voor deelname

Partijen kunnen zich voor 18 juli inschrijven en daarbij tot 700.000 euro aanvragen voor hun project. Het totale budget wordt verdeeld over minimaal vijf projecten. Voorstellen die in aanmerking komen voor Carbonbid zijn projecten die nog niet zijn gestart, minimaal 100 ton broeikasgassen verlagen en worden uitgevoerd in het havengebied voor 2030. In de pilot ligt de focus op het verlagen van uitstoot van activiteiten waarvoor momenteel nog weinig andere regelingen bestaan. Bestaande regelingen richten zich met name op de grote, energie-intensieve producenten. Om die reden is uitstoot die onder het Europese emissiehandelssysteem valt, uitgesloten van Carbonbid. De verwachting is daardoor dat vooral middelgrote en kleine bedrijven zullen meedoen, en grotere bedrijven met een relatief lage uitstoot. Voor het verlagen van de uitstoot van ETS-bedrijven worden later dit decennium grote stappen verwacht door onder andere het uitschakelen van de kolencentrales, het beschikbaar worden van CO2-opslag in de haven en grote verduurzamingsprojecten.

Op de website van Carbonbid zijn alle voorwaarden te vinden. In januari 2026 worden contracten gesloten met de partijen die een bedrag krijgen toegekend.

Foto: MartensMultimedia