Onderzoeksbureau CE Delft heeft in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn van de decentrale overheden om bij te dragen aan de mobiliteitstransitie. De inschatting is dat gemeenten de CO₂-uitstoot in 2030 met maximaal 40% kunnen verlagen, en provincies met ongeveer 5%. Dat staat in de notitie ‘Impact van mobiliteitstransitie’ van CROW-KpVV.

Tussen 1990 en 2023 zijn de CO₂-emissies binnen de sector mobiliteit en transport met 7% gedaald, onder andere door efficiëntere motoren in het wegverkeer. Toch is deze reductie te laag om te voldoen aan de recente Europese doelstelling van 55% emissiereductie in 2030. Zelfs de eerdere nationale klimaatdoelstelling van 49% reductie in 2030 blijft met het huidige beleid buiten bereik. Daarom zullen overheden aanvullende maatregelen moeten nemen.

Voertuigcategorieën

CE Delft heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn van provincies en gemeenten om bij te dragen aan CO2-reductie binnen de sector mobiliteit en transport. Daarvoor heeft het bureau een analyse uitgevoerd naar de verschillende voertuigcategorieën binnen de sector en de mogelijkheden om deze categorieën te verduurzamen. Ook onderzocht CE Delft hoe Europees en nationaal beleid lokaal doorwerkt, afgezet tegen de impact van lokale en regionale maatregelen.

Op basis van het onderzoek is de inschatting dat gemeenten 40% en provincies 5% van de CO₂-uitstoot in 2030 direct kunnen beïnvloeden. Die 45% is een theoretisch maximum, omdat internationale en nationale beleidskeuzes ook invloed uitoefenen op emissies binnen de gemeentegrenzen. De directe invloed door gemeenten is afhankelijk van de provincies, die vooral coördinator en verbinder zijn tussen gemeenten en andere partijen.

Vervangen voertuigen en werktuigen

De meest effectieve maatregelen die gemeenten en provincies kunnen nemen, is het vervangen van fossiele voertuigen en werktuigen door schone, elektrische alternatieven. Voorbeelden hiervan zijn zero-emissiezones voor stadslogistiek en personenvervoer, en het verduurzamen van bouwmaterieel. Daarnaast kunnen zij stimuleren dat burgers anders en minder gaan reizen. Bijvoorbeeld door te investeren in fietsinfrastructuur of zorgen voor meer voorzieningen in de buurt. Het effect op de CO2-uitstoot hiervan is wel beperkter, want hiervoor is gedragsverandering nodig.