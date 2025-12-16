De economische waarde van de sector elektrisch vervoer (EV) in ons land neemt sterk toe. In 8 jaar tijd groeide dit van 13 miljoen naar bijna 3 miljard euro. Ook de werkgelegenheid stijgt exponentieel: de EV-sector telt nu 20 keer zoveel voltijdsbanen in vergelijking met 2015. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Tussen 2015 en 2023 groeit de totale toegevoegde waarde van de EV-sector van 0,13 miljard naar 2,93 miljard euro. Met een gemiddelde jaarlijkse groei van bijna 50%. In de transitie naar elektrisch vervoer, liggen OV-bussen voorop: eind 2024 is circa 23% elektrisch. Het personenautopark elektrificeert gestaag, 6% is volledig elektrisch eind 2024. De EV-sector is aan het verbreden. De ontwikkeling van elektrische vrachtwagens, bouwmachines en schepen zet door.

Werkgelegenheid vertwintigvoudigd

De werkgelegenheid groeit eveneens sterk: van 760 voltijdsbanen in 2015 naar 15.800 in 2023. Dit betreft een twintigvoudige groei in minder dan 10 jaar tijd. Inmiddels richt 1 op de 10 banen binnen de automotive sector zich op elektrisch vervoer. De meeste banen in de EV-sector zitten in handel en reparatie van elektrische voertuigen, maar ook voor blijft de installatie van laadpunten neemt de werkgelegenheid toe. Installateurs zetten ook nog eens steeds sneller meer laadpalen neer, doordat dit meer wordt gestandaardiseerd.

Sterke exportpositie

Export draagt ook voor een substantieel deel bij aan de economische groei binnen de EV-sector. Vooral elektrische vrachtwagens en voertuigonderdelen vinden gretig aftrek in het buitenland. In 2023 exporteerde Nederland voor 425 miljoen euro aan elektrische voertuigen en EV-onderdelen, waarvan een waarde van 150 miljoen voor complete voertuigen en voor 270 miljoen aan onderdelen.

Uitdagingen en kansen

De groei van de EV-sector zet door maar kent ook uitdagingen. De Chinese EV-markt – die sneller en goedkoper produceert – wint aan terrein. Dit vergroot de kans op geopolitieke spanningen en eventuele handelsconflicten.

Een overvol stroomnet kan de uitrol van elektrische voertuigen en laadinfrastructuur belemmeren. Tegelijkertijd biedt het kansen voor nieuwe innovaties. Denk aan batterijopslag en software voor het beheren van het laadgedrag van voertuigen. Dit soort oplossingen kunnen buitenlandse investeringen en exportkansen voor Nederlandse technologieën bevorderen. Daarnaast stellen deze oplossingen particulieren en bedrijven in staat nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen.