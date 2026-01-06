In 2024 hebben bedrijven 39 procent minder geïnvesteerd in het milieu dan een jaar eerder. Ze deden vooral minder investeringen in schonere lucht en energievoorziening. Tegelijk waren de totale financiële milieulasten wel 18 procent hoger, dat komt vooral door hogere afschrijvingen en rentekosten van milieu-investeringen die bedrijven eerder hebben gedaan. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Milieu-investeringen zijn kosten voor voorzieningen om het milieu te beschermen, herstellen of verbeteren, zoals lucht- en afvalwaterzuiveringsinstallaties en vloeistofdichte vloeren. De cijfers gaan over bedrijven in de delfstoffenwinning, industrie en openbare energie- en watervoorziening. Samen zijn deze bedrijven goed voor bijna alle milieu-investeringen.

Kleiner deel van totale investeringen

In 2024 investeerden bedrijven 1 595 miljoen euro in milieuvoorzieningen, dat is 39 procent minder dan een jaar eerder. Ook in verhouding tot de totale investeringen van deze bedrijven ligt het aandeel milieu-investeringen lager. 9 procent van het totale investeringsbedrag gaat naar milieuvoorzieningen, tegen gemiddeld 14 procent van 2020 tot 2024.

Vooral minder investeringen in lucht en energie

De milieuvoorzieningen worden onderverdeeld in investeringen in water, lucht en energie, bodem, afval, geluid en landschap. De meeste investeringen gaan naar lucht en energie, zoals luchtvervuiling verminderen, energiebesparing of hernieuwbare energie.

Bedrijven investeren vooral minder in hernieuwbare energie dan eerder. Onder andere de groei van het aantal windmolens neemt af. Ook investeren bedrijven minder in andere milieuvoorzieningen. Milieu-investeringen schommelen van jaar tot jaar omdat ze vaak maar een keer nodig zijn, zoals een windmolen, en het bedrag afhangt van een klein aantal grote investeringsprojecten.

Milieulasten lopen verder op

In 2024 bedroegen de totale financiële (netto-)milieulasten van bedrijven 2 763 miljoen euro. Dat is 426 miljoen (18 procent) meer dan in 2023. Sinds 2020 zijn de netto-milieulasten toegenomen met 1 260 miljoen euro, gemiddeld met ruim 16 procent per jaar.

De hogere netto-milieulasten komen vooral doordat de bedrijfslasten van eigen milieu-activiteiten 290 miljoen euro hoger zijn. Die bestaan voornamelijk uit afschrijvingen en rentekosten van milieu-investeringen die in de afgelopen 25 jaar zijn gedaan. Deze namen toe van 2 324 miljoen euro in 2023 naar 2 582 miljoen euro in 2024. Daarnaast hebben bedrijven hogere overige lasten van overige eigen milieu-activiteiten, zoals het afvoeren van waterzuiveringsslib en afval van luchtzuiveringsinstallaties. Deze lasten namen toe van 333 miljoen euro in 2023 naar 367 miljoen euro in 2024.

Ook betaalden bedrijven 62 miljoen euro meer dan in 2023 aan milieuheffingen en uitbestede milieu-activiteiten, zoals het afvoeren van afvalstoffen. Door de overheid gesubsidieerde milieu-investeringen waren 73 miljoen euro lager. Overheidssubsidies zorgen voor lagere afschrijvingen en rentekosten van milieu-investeringen, en daarmee tot lagere netto-milieulasten.