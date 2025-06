Op 16 juni hebben 4 bedrijven en het recyclingperron van de gemeente Almere op bedrijventerrein De Vaart een intentieovereenkomst getekend om een groepstransportovereenkomst met Liander te sluiten. Dat betekent dat zij samen een bepaald vermogen aan elektriciteit krijgen dat ze zelf mogen verdelen in plaats van dat iedereen een eigen maximum elektrisch vermogen heeft. Het voordeel hiervan is dat zij gebruik kunnen maken van elkaars ongebruikte elektrische ruimte. Zij hebben hierdoor minder last van het overvolle stroomnet. Dit is een van de twee pilot projecten die Liander voor energyhubs in Flevoland faciliteert.

Wethouder Alexander Sprong: “Dit is een belangrijke mijlpaal in het oplossen van de netcongestie. Met het laatste nieuws dat de netcongestie langer gaat duren is deze pilot van groot belang. Ik ben dan ook heel blij dat deze 5 bedrijven voorop lopen door mee te werken aan deze pilot voor een Almeerse energyhub. Ondernemers kunnen door het delen van hun energie hun bedrijfsvoering voortzetten en uitbreiden als het nodig is. Als het gaat lukken om de processen op elkaar af te stemmen is dat niet alleen goed nieuws voor de ondernemers, maar ook voor onze economie en werkgelegenheid.”

Gebruikmaken van elkaars energie

Bakkerij De Jong, Cirwinn, Gooimeer, Voortstalling en het recyclingperron van gemeente Almere tekenden de intentieverklaring. Met deze bedrijven zal na een laatste ronde van testen een groepsovereenkomst met Liander worden getekend. Zij kunnen dan het gezamenlijk vermogen zelf onderling verdelen. Het voordeel hiervan is dat zij gebruik kunnen maken van elkaars ongebruikte ruimte en elkaar hiervoor vergoeden. Hiermee wordt het elektriciteitsnet efficiënter gebruikt, hebben ze samen minder netbeheerkosten. Wel moeten zij onderling afspraken maken hoe ze dit inrichten. Energyhubs zijn interessant als de processen van bedrijven goed bij elkaar passen. Dat wil zeggen dat als een bedrijf alléén in de ochtend en de andere alléén in de middag produceert, dan vullen ze elkaar aan.

EnergyHubAlmere

Sinds 2021 zijn er gesprekken tussen verschillende bedrijven op bedrijventerrein De Vaart om op lokale schaal samen te werken aan verduurzaming van de bedrijven. De eerste onderzoeken van Duurzaam Energie Perspectief (DEP), het onderzoeksbureau van Liander, lieten zien dat er potentie is voor een samenwerking. In maart 2024 heeft de gemeente georganiseerd dat de energiecoöperatie EnergyHubAlmere werd opgericht, met als doel om de energiezekerheid voor bedrijven op De Vaart te vergroten. Vervolgens zijn er meerdere simulaties gemaakt over het energieverbruik van de geïnteresseerde bedrijven. Er is inzichtelijk gemaakt wat de impact van een samenwerking is voor hun toekomstige energieverbruik. Bestuursleden EnergyhubAlmere Dick Schreuder en Eibert Kroneman: “Door mensen met kennis en ervaring te verbinden maken we de netcongestie tastbaar en kan snel een groot deel van de netcongestie worden opgelost zonder af te wachten op een langdurige verzwaring van het energienet.”