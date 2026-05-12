Ondernemers en de gemeente Almere delen met de ondertekening van de groepstransportovereenkomst (GTO) in samenwerking met Liander de stroom. Deze EnergyHubAlmere geeft uitvoering aan een van de maatregelen om tijdens netcongestie de mogelijkheid te bieden aan bedrijven om toch te groeien.

De GTO met Liander start met vier deelnemende organisaties op De Vaart, namelijk: Cirwinn, Bakkerij de Jong, Gooimeer en de gemeente Almere met het afvalperron. Het is mogelijk om van hieruit verder te groeien met nieuwe bedrijven die kunnen toetreden tot deze EnergyHubAlmere.

Wethouder Alexander Sprong:” Tijdens de netcongestie moeten we op zoek naar creatieve oplossingen in onze stad. Ik ben blij dat we samen met de netbeheerder en de andere drie koplopers erin slagen om de groei van de lokale economie en werkgelegenheid door te laten gaan.”

Energiezekerheid voor de toekomst

Bedrijven op bedrijventerrein De Vaart in Almere werken al enige tijd samen binnen EnergyHubAlmere aan energiezekerheid en werkgelegenheid voor de toekomst. Dat is van belang vanwege de netcongestie. Netcongestie bemoeilijkt de mogelijkheden voor bedrijven om te groeien of te verduurzamen. Met de ondertekening van een groepstransportovereenkomst voor stroom met de regionale netbeheerder Liander, wordt het voor deze ondernemers mogelijk om stroom uit te wisselen. Hierdoor wordt het mogelijk dat een bedrijf, dat bijvoorbeeld stroom over heeft van zijn zonnepanelen, een ander bedrijf helpt om uit te breiden.

Gemeente Almere faciliteert samenwerking

Op bedrijventerrein De Vaart werken ondernemers, gemeente, adviseurs en netbeheerder samen aan slimme energieoplossingen om ruimte te creëren binnen het volle stroomnet. Ook het gemeentelijk afvalperron is vanaf de start aangesloten bij het initiatief. Adviesbureau Synnovem is al jarenlang actief op De Vaart en heeft vanuit die betrokkenheid een actieve rol gespeeld in het ontstaan en de verdere ontwikkeling van EnergyHubAlmere. Adviesbureau Emmett Green heeft analyses en simulaties uitgevoerd om de technische en financiële mogelijkheden van de energiehub inzichtelijk te maken en blijft ook in de volgende fase nauw betrokken. Emmett Green zorgt voor veilige en optimale aansturing van de energiehub. Daarmee krijgen ondernemers binnen de groepstransportovereenkomst meer ruimte om hun duurzame ambities en groei mogelijk te maken.

Samenwerking is nodig om concrete stappen te zetten

Netcongestie is een complex vraagstuk dat niet door één partij opgelost kan worden. De EnergyHubAlmere is de 3e GTO in Flevoland en er komen er meer aan. Juist de samenwerking en het onderlinge vertrouwen tussen ondernemers, gemeente, adviseurs en netbeheerder Liander maken het mogelijk om met EnergyHubAlmere concrete stappen te zetten richting een toekomstbestendig energiesysteem op De Vaart.

Foto: vlnr Patrick Stoelhorst van Gooimeer, Johan de Jong van Bakkerij de Jong, Dick Schreuder van Cirwinn, wethouder Alexander Sprong van gemeente Almere en Jannet Jouwsma van Alliander